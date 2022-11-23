Бавария поставила в приоритет трансфер хавбека Лейпцига

Игроком «Баварии» может стать полузащитник «РБ Лейпциг» Конрад Лаймер. Сообщается, что мюнхенцы собираются провести данный трансфер летом будущего года.

Согласно имеющейся информации, у «Баварии» якобы уже имеется устная договоренность с игроком о переходе. 25-летний австриец станет главной трансферной целью мюнхенцев грядущим летом.

Как известно, Лаймер отказался от нового контракта с «быками», а в его услугах также заинтересованы «Челси» и «Ливерпуль».

В текущем сезоне Конрад Лаймер сыграл за «РБ Лейпциг» во всех турнирах в 6 матчах без результативных действий.

Ранее сообщалось, что «Бавария» намерена вернуть в клуб Франка Рибери.