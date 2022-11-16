Германия16 ноября 2022, 23:59 | Обновлено 17 ноября 2022, 00:36
207
0
Рибери вернется в Баварию в новом статусе
Легендарный француз станет послом клуба
16 ноября 2022, 23:59 | Обновлено 17 ноября 2022, 00:36
207
0
Легенда «Баварии» Франк Рибери может вернуться в клуб в новом статусе. Он займет должность посла клуба и будет выполнять представительские функции.
Переговоры между сторонами уже начались и идут успешно. Напомним, в октябре Рибери завершил карьеру из-за проблем с коленом.
39-летний Рибери выступал за «Баварию» с 2007 по 2019 годы. В 2013 году выиграл с клубом Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 16 ноября 2022, 19:46 1
Витиньо в центре внимания больших европейских клубов
Теннис | 16 ноября 2022, 21:00 0
Sport.ua предлагает вниманию читателей расписание и результаты матчей Nitto ATP Finals
Другие виды | 16.11.2022, 09:55
Война | 16.11.2022, 18:53
Футбол | 16.11.2022, 07:05
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
16.11.2022, 07:39 3
16.11.2022, 06:55
16.11.2022, 15:06
15.11.2022, 11:55 9
16.11.2022, 11:11 10
15.11.2022, 22:40 5
15.11.2022, 10:00
15.11.2022, 19:45 8