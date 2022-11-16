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Германия
16 ноября 2022, 23:59 | Обновлено 17 ноября 2022, 00:36
207
0

Рибери вернется в Баварию в новом статусе

Легендарный француз станет послом клуба

16 ноября 2022, 23:59 | Обновлено 17 ноября 2022, 00:36
207
0
Рибери вернется в Баварию в новом статусе
Getty Images/Global Images Ukraine. Франк Рибери

Легенда «Баварии» Франк Рибери может вернуться в клуб в новом статусе. Он займет должность посла клуба и будет выполнять представительские функции.

Переговоры между сторонами уже начались и идут успешно. Напомним, в октябре Рибери завершил карьеру из-за проблем с коленом.

39-летний Рибери выступал за «Баварию» с 2007 по 2019 годы. В 2013 году выиграл с клубом Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

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Франк Рибери Бавария
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