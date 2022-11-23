Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Марокко – Хорватия
Чемпионат мира
23 ноября 2022, 08:26 |
198
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Марокко – Хорватия

В Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт» состоится поединок 1-го тура групповой стадии ЧМ-2022

23 ноября 2022, 08:26 |
198
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Марокко – Хорватия
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 23 ноября, пройдет матч 1-го тура группового турнира чемпионата мира 2022, в котором сыграют сборные Марокко и Хорватии.

Поединок состоится В Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт» и судить его будет арбитр Фернандо Рапаллини из Аргентины. Начало встречи - в 12:00 по Киеву.

Игру можно смотреть в прямом эфире на региональных каналах Суспильного, сайте Суспильне Спорт и видеосервисе MEGOGO.

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet
Сделать ставку Зробити ставку
FanSport
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Мбаппе добился повтора рекорда ЧМ 52-летней давности
Марокко – Хорватия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Комбоплей ЧМ: отец и сын. Маркус и Лилиан Тюрамы – третий случай у Франции
ЧМ-2022 по футболу сборная Марокко по футболу сборная Хорватии по футболу Марокко - Хорватия где смотреть
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

УСИК: «Миллион долларов – это купить квартиру в Киеве, сделать ремонт»
Бокс | 22 ноября 2022, 15:30 12
УСИК: «Миллион долларов – это купить квартиру в Киеве, сделать ремонт»
УСИК: «Миллион долларов – это купить квартиру в Киеве, сделать ремонт»

Украинский боксер – о больших деньгах

ЧМ-2022. Группа E: бывшие чемпионы жаждут реабилитации
Футбол | 23 ноября 2022, 05:10 0
ЧМ-2022. Группа E: бывшие чемпионы жаждут реабилитации
ЧМ-2022. Группа E: бывшие чемпионы жаждут реабилитации

Группа E – первый квартет, в котором еще до старта игр известны явные фавориты и аутсайдеры

Сборная Украины в 1/4 финала ЧМ сыграет с чемпионами шахматной Олимпиады
Футбол | 23.11.2022, 05:50
Сборная Украины в 1/4 финала ЧМ сыграет с чемпионами шахматной Олимпиады
Сборная Украины в 1/4 финала ЧМ сыграет с чемпионами шахматной Олимпиады
Почему ЧМ-2022 выиграет Аргентина
Футбол | 22.11.2022, 11:00
Почему ЧМ-2022 выиграет Аргентина
Почему ЧМ-2022 выиграет Аргентина
Покорители пика Клозе. 6 бомбардиров, которые могут переписать историю ЧМ
Футбол | 22.11.2022, 10:05
Покорители пика Клозе. 6 бомбардиров, которые могут переписать историю ЧМ
Покорители пика Клозе. 6 бомбардиров, которые могут переписать историю ЧМ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Жена Усика в коротком платье прогулялась по пляжу в ветренную погоду
ФОТО. Жена Усика в коротком платье прогулялась по пляжу в ветренную погоду
21.11.2022, 11:53 2
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед разорвал контракт с Роналду
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед разорвал контракт с Роналду
22.11.2022, 19:40 17
Футбол
Сенегал – Нидерланды – 0:2. Оранжевые вырвали победу. Видео голов и обзор
Сенегал – Нидерланды – 0:2. Оранжевые вырвали победу. Видео голов и обзор
21.11.2022, 20:20
Футбол
Англия – Иран – 6:2. Разгром на старте турнира. Видео голов и обзор матча
Англия – Иран – 6:2. Разгром на старте турнира. Видео голов и обзор матча
21.11.2022, 17:55 5
Футбол
Это рекорд. Известно, сколько заработал Джокович на Итоговом турнире ATP
Это рекорд. Известно, сколько заработал Джокович на Итоговом турнире ATP
21.11.2022, 13:00
Теннис
Назван состав сборной Украины по биатлону на первый этап Кубка мира
Назван состав сборной Украины по биатлону на первый этап Кубка мира
22.11.2022, 18:35 1
Биатлон
Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты
Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты
21.11.2022, 16:25
Другие виды
ФОТО. Дарья Билодид сделала пикантное фото в пустыне
ФОТО. Дарья Билодид сделала пикантное фото в пустыне
21.11.2022, 13:13 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности