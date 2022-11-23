Чемпионат мира23 ноября 2022, 08:26 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Марокко – Хорватия
В Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт» состоится поединок 1-го тура групповой стадии ЧМ-2022
23 ноября 2022, 08:26 |
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В среду, 23 ноября, пройдет матч 1-го тура группового турнира чемпионата мира 2022, в котором сыграют сборные Марокко и Хорватии.
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Поединок состоится В Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт» и судить его будет арбитр Фернандо Рапаллини из Аргентины. Начало встречи - в 12:00 по Киеву.
Игру можно смотреть в прямом эфире на региональных каналах Суспильного, сайте Суспильне Спорт и видеосервисе MEGOGO.
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