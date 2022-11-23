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Чемпионат мира
23 ноября 2022, 05:33 | Обновлено 23 ноября 2022, 05:36
339
0

Комбоплей ЧМ: отец и сын. Маркус и Лилиан Тюрамы – третий случай у Франции

В матче 1-го тура ЧМ-2022 сборная Франции одержала победу над Австралией

23 ноября 2022, 05:33 | Обновлено 23 ноября 2022, 05:36
339
0
Комбоплей ЧМ: отец и сын. Маркус и Лилиан Тюрамы – третий случай у Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Тюрам

В матче первого тура ЧМ-2022 сборная Франции одержала победу над командой Австралии (4:1) в первом туре ЧМ-2022.

В поединке зафиксирован еще один интересный статистический факт.

Когда Маркус Тюрам вышел на поле на замену, это стало третьим случаем для сборной Франции, когда и отец и сын играют за команду ​на чемпионате мира. Его отец Лилиан выиграл чемпионат мира 1998 года.

Ранее в истории у французской команды было два таких случая: Роджер Рио играл на ЧМ в 1934 году, а Патрис Рио – в 1978 году. Жан Джоркаефф играл в 1966 году, а Юрий Джоркаефф выступал на ЧМ дважды – в 1998 и 2002 годах.

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Источник BBC
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