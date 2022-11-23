Уго ЛЬОРИС: «Жиру является примером футболиста, который никогда не сдается»

Капитан и голкипер сборной Франции Уго Льорис прокомментировал победу над командой Австралии (4:1) в первом туре ЧМ-2022:

«Думаю, мы получили признание за хорошую реакцию (на пропущенный гол). Мы активизировались и начали контролировать игру. Мы можем быть довольны игрой, но мы знаем, что должны улучшать игру матч за матчем.

Главное было сохранять хладнокровие после пропущенного гола. У нас много молодых игроков, но есть и опытные. Поэтому у нас хороший состав, и мы это чувствуем на поле. Это очень хороший шаг на чемпионате мира. И теперь мы собираемся сосредоточиться на подготовке к Дании».

Я думаю, что Оливье Жиру [который повторил рекорд Тьерри Анри по количеству голов за сборную – 51 мяч] заслужил большую похвалу. Он является примером футболиста, который никогда не сдается. Последние несколько месяцев он играл нерегулярно, но никогда не терял концентрации, и это важно. Это большое достижение – сравняться с Тьерри Анри. Я надеюсь, что он пойдет вперед. Для всей команды это хороший старт, а два гола для нападающего – это здорово».