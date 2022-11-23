Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Коуч Австралии: «Мы бы хотели, чтоб дали финальный свисток на 15-й минуте»
Чемпионат мира
23 ноября 2022, 02:59 | Обновлено 23 ноября 2022, 03:12
15
0

Коуч Австралии: «Мы бы хотели, чтоб дали финальный свисток на 15-й минуте»

Грэм Арнольд прокомментировал поражение от сборной Франции

23 ноября 2022, 02:59 | Обновлено 23 ноября 2022, 03:12
15
0
Коуч Австралии: «Мы бы хотели, чтоб дали финальный свисток на 15-й минуте»
Getty Images/Global Images Ukraine. Грэм Арнольд

Наставник сборной Австралии Грэм Арнольд прокомментировал поражение от сборной Франции (1:4) в 1-м туре чемпионата мира 2022:

«Я думаю, что у нас было отличное начало игры. Над этим мы работали, но они – чемпионы мира не просто так. Мы приложили все усилия, но соперник забил качественные голы. В конце концов, счет такой, какой он есть. Мы должны восстановиться и подготовиться к следующей игре.

Мы бы хотели, чтобы дали финальный свисток на 15-й минуте, но их команда стоит более миллиарда евро, а наша стоит 35 миллионов, так что есть большая разница. Многие их игроки играют в топ-лигах по всему миру, а мы не нет никого в серьезных лигах. Усилия ребят были фантастическими, они вложили все, что у них есть. Они отдали все, что вы можете от них требовать.

Мы должны взять на себя эту твердость и решимость. Нас наказали за наши ошибки. На этом уровне нельзя совершать такие ошибки. Когда мі допустили глупую ошибку и счет стал 1:2, ребята немного опустили голову, но именно тогда им нужно было активизироваться, в такие моменты.

Наша вторая игра [против Туниса] – это матч, в котором мы должны побеждать. Здорово, что в другой игре [Дания против Туниса] была ничья, и мы полностью в борьбе, поэтому субботняя игра очень важна».

По теме:
ДРОГБА: «Фанаты ожидали, что будет феерить Бензема. Но у команды есть Жиру»
Жиру стал 2-м по возрасту автором дубля на чемпионате мира. А у кого рекорд
Группа F: последний шанс «золотых генераций» Бельгии и Хорватии на ЧМ
сборная Франции по футболу сборная Австралии по футболу ЧМ-2022 по футболу Франция - Австралия Грэм Арнольд
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник BBC
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фаворит на высоте. Франция возглавила турнирную таблицу группы D
Футбол | 22 ноября 2022, 23:59 0
Фаворит на высоте. Франция возглавила турнирную таблицу группы D
Фаворит на высоте. Франция возглавила турнирную таблицу группы D

Матч между командами Дании и Туниса завершился в нулевую ничью

Источник: Павелко подписал врученное ему Генпрокуратурой подозрение
Футбол | 22 ноября 2022, 20:50 9
Источник: Павелко подписал врученное ему Генпрокуратурой подозрение
Источник: Павелко подписал врученное ему Генпрокуратурой подозрение

Тоже самое сделал и Записоцкий

ЧМ-2022. Группа D: группа жизни для представителей Европы
Футбол | 22.11.2022, 16:40
ЧМ-2022. Группа D: группа жизни для представителей Европы
ЧМ-2022. Группа D: группа жизни для представителей Европы
УСИК: «Миллион долларов – это купить квартиру в Киеве, сделать ремонт»
Бокс | 22.11.2022, 15:30
УСИК: «Миллион долларов – это купить квартиру в Киеве, сделать ремонт»
УСИК: «Миллион долларов – это купить квартиру в Киеве, сделать ремонт»
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед разорвал контракт с Роналду
Футбол | 22.11.2022, 19:40
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед разорвал контракт с Роналду
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед разорвал контракт с Роналду
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бывший чемпион мира: «Льюис побил бы Фьюри и нокаутировал его»
Бывший чемпион мира: «Льюис побил бы Фьюри и нокаутировал его»
21.11.2022, 08:40 9
Бокс
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
22.11.2022, 07:00
Футбол
Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты
Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты
21.11.2022, 16:25
Другие виды
ФОТО. Дарья Билодид сделала пикантное фото в пустыне
ФОТО. Дарья Билодид сделала пикантное фото в пустыне
21.11.2022, 13:13 1
Футбол
Аргентина – Саудовская Аравия – 1:2. Видео голов и обзор матча
Аргентина – Саудовская Аравия – 1:2. Видео голов и обзор матча
22.11.2022, 14:33 4
Футбол
Назван состав сборной Украины по биатлону на первый этап Кубка мира
Назван состав сборной Украины по биатлону на первый этап Кубка мира
22.11.2022, 18:35 1
Биатлон
Рейтинг ATP. Джокович закончил год пятым, Рууд – в первой тройке
Рейтинг ATP. Джокович закончил год пятым, Рууд – в первой тройке
21.11.2022, 07:37
Теннис
Покорители пика Клозе. 6 бомбардиров, которые могут переписать историю ЧМ
Покорители пика Клозе. 6 бомбардиров, которые могут переписать историю ЧМ
22.11.2022, 10:05 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности