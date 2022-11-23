Коуч Австралии: «Мы бы хотели, чтоб дали финальный свисток на 15-й минуте»

Наставник сборной Австралии Грэм Арнольд прокомментировал поражение от сборной Франции (1:4) в 1-м туре чемпионата мира 2022:

«Я думаю, что у нас было отличное начало игры. Над этим мы работали, но они – чемпионы мира не просто так. Мы приложили все усилия, но соперник забил качественные голы. В конце концов, счет такой, какой он есть. Мы должны восстановиться и подготовиться к следующей игре.

Мы бы хотели, чтобы дали финальный свисток на 15-й минуте, но их команда стоит более миллиарда евро, а наша стоит 35 миллионов, так что есть большая разница. Многие их игроки играют в топ-лигах по всему миру, а мы не нет никого в серьезных лигах. Усилия ребят были фантастическими, они вложили все, что у них есть. Они отдали все, что вы можете от них требовать.

Мы должны взять на себя эту твердость и решимость. Нас наказали за наши ошибки. На этом уровне нельзя совершать такие ошибки. Когда мі допустили глупую ошибку и счет стал 1:2, ребята немного опустили голову, но именно тогда им нужно было активизироваться, в такие моменты.

Наша вторая игра [против Туниса] – это матч, в котором мы должны побеждать. Здорово, что в другой игре [Дания против Туниса] была ничья, и мы полностью в борьбе, поэтому субботняя игра очень важна».