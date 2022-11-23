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Чемпионат мира
23 ноября 2022, 02:20 | Обновлено 23 ноября 2022, 03:13
64
0

ДРОГБА: «Фанаты ожидали, что будет феерить Бензема. Но у команды есть Жиру»

Ивуарийский экс-футболист прокомментировал победу Франции над Австралией

23 ноября 2022, 02:20 | Обновлено 23 ноября 2022, 03:13
64
0
ДРОГБА: «Фанаты ожидали, что будет феерить Бензема. Но у команды есть Жиру»
Getty Images/Global Images Ukraine

Знаменитый ивуарийский футболист Дидье Дрогба прокомментировал победу сборной Франции над командой Австралии (4:1) в 1-м туре чемпионата мира 2022:

«Фанаты ожидали, что феерить будет Карим Бензема, обладатель Золотого мяча, что он примет участие в этом чемпионате мира, будет забивать голы и проявит себя.

Но у команды есть Оливье Жиру. Есть Усман Дембеле, мы мало говорим о нем, но я думаю, что он тоже провел отличную игру. У Франции отличная команда».

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Источник BBC
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