ДРОГБА: «Фанаты ожидали, что будет феерить Бензема. Но у команды есть Жиру»

Знаменитый ивуарийский футболист Дидье Дрогба прокомментировал победу сборной Франции над командой Австралии (4:1) в 1-м туре чемпионата мира 2022:

«Фанаты ожидали, что феерить будет Карим Бензема, обладатель Золотого мяча, что он примет участие в этом чемпионате мира, будет забивать голы и проявит себя.

Но у команды есть Оливье Жиру. Есть Усман Дембеле, мы мало говорим о нем, но я думаю, что он тоже провел отличную игру. У Франции отличная команда».