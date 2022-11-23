Чемпионат мира23 ноября 2022, 02:20 | Обновлено 23 ноября 2022, 03:13
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ДРОГБА: «Фанаты ожидали, что будет феерить Бензема. Но у команды есть Жиру»
Ивуарийский экс-футболист прокомментировал победу Франции над Австралией
23 ноября 2022, 02:20 | Обновлено 23 ноября 2022, 03:13
64
0
Знаменитый ивуарийский футболист Дидье Дрогба прокомментировал победу сборной Франции над командой Австралии (4:1) в 1-м туре чемпионата мира 2022:
«Фанаты ожидали, что феерить будет Карим Бензема, обладатель Золотого мяча, что он примет участие в этом чемпионате мира, будет забивать голы и проявит себя.
Но у команды есть Оливье Жиру. Есть Усман Дембеле, мы мало говорим о нем, но я думаю, что он тоже провел отличную игру. У Франции отличная команда».
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