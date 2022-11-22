Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В шаге от рекорда по голам за сборную. У Жиру юбилей
Чемпионат мира
22 ноября 2022, 22:32 |
1154
0

В шаге от рекорда по голам за сборную. У Жиру юбилей

Форвард «Милана» забил 50-й гол за сборную Франции

22 ноября 2022, 22:32 |
1154
0
В шаге от рекорда по голам за сборную. У Жиру юбилей
Getty Images/Global Images Ukraine. Оливье Жиру

Сегодня, 22 ноября, проходит матч 1-го тура ЧМ-2022 по футболу между сборными Франции и Австралии.

Форвард итальянского «Милана» Оливье Жиру на 32-й минуте игры вывел французов вперед. После того, как австралийцы потеряли мяч на своей половине поля, французы сразу провели стремительную атаку, в результате которой после ассиста Рабьо Жиру отправил снаряд в пустые ворота.

Отметим, что этот гол для Жиру стал 50 за сборную Франции. Ему остался ровно 1 мяч до рекорда Тьерри Анри.

По теме:
ФОТО. Показали характер. Как Франция разгромила Австралию
Его не остановить. Жиру повторил достижение легенды Франции
Защита титула началась с разгрома. Франция уверенно обыграла Австралию
сборная Франции по футболу сборная Австралии по футболу Франция - Австралия ЧМ-2022 по футболу Оливье Жиру рекорд
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Почему ЧМ-2022 выиграет Аргентина
Футбол | 22 ноября 2022, 11:00 29
Почему ЧМ-2022 выиграет Аргентина
Почему ЧМ-2022 выиграет Аргентина

Обозреватель Sport.ua уверен, что дело не только в Месси

Аргентина – Саудовская Аравия – 1:2. Видео голов и обзор матча
Футбол | 22 ноября 2022, 14:33 3
Аргентина – Саудовская Аравия – 1:2. Видео голов и обзор матча
Аргентина – Саудовская Аравия – 1:2. Видео голов и обзор матча

Обзор матча первого тура ЧМ-2022

ВИДЕО. Разошлись не на шутку. Жиру вывел Францию вперед в игре с Австралией
Футбол | 22.11.2022, 21:40
ВИДЕО. Разошлись не на шутку. Жиру вывел Францию вперед в игре с Австралией
ВИДЕО. Разошлись не на шутку. Жиру вывел Францию вперед в игре с Австралией
США – Уэльс – 1:1. Бэйл спас валлийцев. Видео голов и обзор матча
Футбол | 21.11.2022, 23:40
США – Уэльс – 1:1. Бэйл спас валлийцев. Видео голов и обзор матча
США – Уэльс – 1:1. Бэйл спас валлийцев. Видео голов и обзор матча
Очередной собиратель земель. Премьер Венгрии «забрал» часть Украины
Футбол | 22.11.2022, 15:35
Очередной собиратель земель. Премьер Венгрии «забрал» часть Украины
Очередной собиратель земель. Премьер Венгрии «забрал» часть Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Жена Усика в коротком платье прогулялась по пляжу в ветренную погоду
ФОТО. Жена Усика в коротком платье прогулялась по пляжу в ветренную погоду
21.11.2022, 11:53 2
Бокс
Покорители пика Клозе. 6 бомбардиров, которые могут переписать историю ЧМ
Покорители пика Клозе. 6 бомбардиров, которые могут переписать историю ЧМ
22.11.2022, 10:05 6
Футбол
ФОТО. Шикарная фигура. Огненное селфи Марты Костюк
ФОТО. Шикарная фигура. Огненное селфи Марты Костюк
21.11.2022, 17:50 4
Теннис
Первый случай в истории. Иран оставил свой след на ЧМ
Первый случай в истории. Иран оставил свой след на ЧМ
21.11.2022, 18:33
Футбол
Назван состав сборной Украины по биатлону на первый этап Кубка мира
Назван состав сборной Украины по биатлону на первый этап Кубка мира
22.11.2022, 18:35 1
Биатлон
Англия – Иран – 6:2. Разгром на старте турнира. Видео голов и обзор матча
Англия – Иран – 6:2. Разгром на старте турнира. Видео голов и обзор матча
21.11.2022, 17:55 5
Футбол
ЧМ-2022. Группа D: группа жизни для представителей Европы
ЧМ-2022. Группа D: группа жизни для представителей Европы
22.11.2022, 16:40 3
Футбол
Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты
Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты
21.11.2022, 16:25
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности