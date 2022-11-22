Чемпионат мира22 ноября 2022, 22:32 |
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В шаге от рекорда по голам за сборную. У Жиру юбилей
Форвард «Милана» забил 50-й гол за сборную Франции
22 ноября 2022, 22:32 |
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Сегодня, 22 ноября, проходит матч 1-го тура ЧМ-2022 по футболу между сборными Франции и Австралии.
Форвард итальянского «Милана» Оливье Жиру на 32-й минуте игры вывел французов вперед. После того, как австралийцы потеряли мяч на своей половине поля, французы сразу провели стремительную атаку, в результате которой после ассиста Рабьо Жиру отправил снаряд в пустые ворота.
Отметим, что этот гол для Жиру стал 50 за сборную Франции. Ему остался ровно 1 мяч до рекорда Тьерри Анри.
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