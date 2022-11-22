В шаге от рекорда по голам за сборную. У Жиру юбилей

Сегодня, 22 ноября, проходит матч 1-го тура ЧМ-2022 по футболу между сборными Франции и Австралии.

Форвард итальянского «Милана» Оливье Жиру на 32-й минуте игры вывел французов вперед. После того, как австралийцы потеряли мяч на своей половине поля, французы сразу провели стремительную атаку, в результате которой после ассиста Рабьо Жиру отправил снаряд в пустые ворота.

Отметим, что этот гол для Жиру стал 50 за сборную Франции. Ему остался ровно 1 мяч до рекорда Тьерри Анри.