Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Ворскла
Во Львове состоится матч 15 тура украинской Премьер-лиги
В среду, 23 ноября, состоится матч 15 тура украинской Премьер-лиги, в котором «Шахтер» Донецк сыграет против «Ворсклы» Полтава.
Поединок пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов», стартовый свисток прозвучит в 14:00.
«Шахтер» Донецк – «Ворскла» Полтава. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале Setanta Sports+ и платформе Setanta Sports.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Шахтер» Донецк – «Ворскла» Полтава.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский боксер – о больших деньгах
Капитан аргентинцев открыл голевой счет на четвертом для себя мундиале