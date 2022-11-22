В среду, 23 ноября, состоится матч 15 тура украинской Премьер-лиги, в котором «Шахтер» Донецк сыграет против «Ворсклы» Полтава.

Поединок пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов», стартовый свисток прозвучит в 14:00.

«Шахтер» Донецк – «Ворскла» Полтава. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале Setanta Sports+ и платформе Setanta Sports.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Шахтер» Донецк – «Ворскла» Полтава.