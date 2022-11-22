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Украина. Премьер лига
22 ноября 2022, 22:12 |
128
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Ворскла

Во Львове состоится матч 15 тура украинской Премьер-лиги

22 ноября 2022, 22:12 |
128
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Ворскла
ФК Шахтер Донецк

В среду, 23 ноября, состоится матч 15 тура украинской Премьер-лиги, в котором «Шахтер» Донецк сыграет против «Ворсклы» Полтава.

Поединок пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов», стартовый свисток прозвучит в 14:00.

«Шахтер» Донецк – «Ворскла» Полтава. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале Setanta Sports+ и платформе Setanta Sports.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Шахтер» Донецк – «Ворскла» Полтава.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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