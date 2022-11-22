Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Украины
Шахтер Донецк
23.11.2022 14:00 - : -
Ворскла
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
22 ноября 2022, 22:02 | Обновлено 22 ноября 2022, 22:03
145
0

Шахтер – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 23 ноября в 14:00 поединок 15-го тура Украинской Премьер-лиги

22 ноября 2022, 22:02 | Обновлено 22 ноября 2022, 22:03
145
0
Шахтер – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Шахтер Донецк

23 ноября в 14:00 в матче 15-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Шахтер» Донецк и «Ворскла» Полтава.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра проходит во Львове на стадионе «Арена Львов».

  • Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча

Шахтер Донецк – Ворскла Полтава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports+ и платформа Setanta Sports.

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet
Сделать ставку Зробити ставку
FanSport
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Ворскла
Шахтер – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – Ворскла. Текстовая трансляция матча
чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Шахтер - Ворскла смотреть онлайн
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. А вот и ответка. Французы сравняли счет в игре с Австралией
Футбол | 22 ноября 2022, 21:30 0
ВИДЕО. А вот и ответка. Французы сравняли счет в игре с Австралией
ВИДЕО. А вот и ответка. Французы сравняли счет в игре с Австралией

Адриен Рабьо забил на 27-й минуте игры

ЧМ-2022. Группа С: гранд, аутсайдер и два теневых фаворита
Футбол | 22 ноября 2022, 11:40 5
ЧМ-2022. Группа С: гранд, аутсайдер и два теневых фаворита
ЧМ-2022. Группа С: гранд, аутсайдер и два теневых фаворита

Sport.ua представляет «аргентинский» квартет катарского Мундиаля

ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед разорвал контракт с Роналду
Футбол | 22.11.2022, 19:40
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед разорвал контракт с Роналду
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед разорвал контракт с Роналду
Покорители пика Клозе. 6 бомбардиров, которые могут переписать историю ЧМ
Футбол | 22.11.2022, 10:05
Покорители пика Клозе. 6 бомбардиров, которые могут переписать историю ЧМ
Покорители пика Клозе. 6 бомбардиров, которые могут переписать историю ЧМ
Очередной собиратель земель. Премьер Венгрии «забрал» часть Украины
Футбол | 22.11.2022, 15:35
Очередной собиратель земель. Премьер Венгрии «забрал» часть Украины
Очередной собиратель земель. Премьер Венгрии «забрал» часть Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Дарья Билодид сделала пикантное фото в пустыне
ФОТО. Дарья Билодид сделала пикантное фото в пустыне
21.11.2022, 13:13 1
Футбол
ВИДЕО. Отомстил за мопеды! Как украинский гигант Крыкля нокаутировал иранца
ВИДЕО. Отомстил за мопеды! Как украинский гигант Крыкля нокаутировал иранца
21.11.2022, 18:23 3
MMA
Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты
Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты
21.11.2022, 16:25
Другие виды
​​​​​​​Беленюк написал заявление о выходе из состава членов НОК
​​​​​​​Беленюк написал заявление о выходе из состава членов НОК
21.11.2022, 18:59 6
Другие виды
Такого еще никогда не было на ЧМ. Катар записал себя в историю
Такого еще никогда не было на ЧМ. Катар записал себя в историю
20.11.2022, 20:23 4
Футбол
Аргентина – Саудовская Аравия – 1:2. Видео голов и обзор матча
Аргентина – Саудовская Аравия – 1:2. Видео голов и обзор матча
22.11.2022, 14:33 3
Футбол
Украинские морпехи сбежали из плена оккупантов
Украинские морпехи сбежали из плена оккупантов
20.11.2022, 18:55 2
Война
Что-то сломалось. Украинские трансляторы показали первый матч ЧМ без табло
Что-то сломалось. Украинские трансляторы показали первый матч ЧМ без табло
20.11.2022, 21:42 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности