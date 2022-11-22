23.11.2022 14:00 - : -
Украина. Премьер лига22 ноября 2022, 22:02 | Обновлено 22 ноября 2022, 22:03
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Шахтер – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 23 ноября в 14:00 поединок 15-го тура Украинской Премьер-лиги
22 ноября 2022, 22:02 | Обновлено 22 ноября 2022, 22:03
145
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23 ноября в 14:00 в матче 15-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Шахтер» Донецк и «Ворскла» Полтава.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игра проходит во Львове на стадионе «Арена Львов».
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Шахтер Донецк – Ворскла Полтава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports+ и платформа Setanta Sports.
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