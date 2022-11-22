Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игрок сборной рф: «Аргентине повезло, что россия не играет на ЧМ»
Чемпионат мира
22 ноября 2022, 21:57 | Обновлено 22 ноября 2022, 21:58
1276
2

Экс-игрок сборной рф: «Аргентине повезло, что россия не играет на ЧМ»

Видимо, Быстров забыл выпить таблетки

22 ноября 2022, 21:57 | Обновлено 22 ноября 2022, 21:58
1276
2
Экс-игрок сборной рф: «Аргентине повезло, что россия не играет на ЧМ»
Instagram. Владимир Быстров

Экс-игрок сборной россии Владимир Быстров назвал пижонами игроков сборной Аргентины, которые сенсационно проиграли Саудовской Аравии в стартовом чемпионата мира 2022 года. Он также заявил, что четыре года назад национальная команда рф разгромила азиатов 5:0:

«Пижоны! Повезло, что россия не участвует. Боюсь представить, что могло быть».

Отметим, бригада арбитров не засчитала три гола сборной Аргентины в матче ЧМ-2022 с Саудовской Аравией из-за офсайдов.

Сборная россии и клубы из страны-агрессора отстранены от всех международных соревнований из-за полномасштабного вторжения рф в Украину.

По теме:
В шаге от рекорда по голам за сборную. У Жиру юбилей
Эксперт по пенальти. Стал известен лучший игрок матча Мексика – Польша
ВИДЕО. Разошлись не на шутку. Жиру вывел Францию вперед в игре с Австралией
сборная россии по футболу сборная Аргентины по футболу сборная Саудовской Аравии по футболу Аргентина - Саудовская Аравия ЧМ-2022 по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Telegram
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Очередной собиратель земель. Премьер Венгрии «забрал» часть Украины
Футбол | 22 ноября 2022, 15:35 10
Очередной собиратель земель. Премьер Венгрии «забрал» часть Украины
Очередной собиратель земель. Премьер Венгрии «забрал» часть Украины

Виктор Орбан посягнул на территориальную целостность Украины

Почему ЧМ-2022 выиграет Аргентина
Футбол | 22 ноября 2022, 11:00 29
Почему ЧМ-2022 выиграет Аргентина
Почему ЧМ-2022 выиграет Аргентина

Обозреватель Sport.ua уверен, что дело не только в Месси

Первая громкая сенсация ЧМ-2022. Аргентина уступила Саудовской Аравии
Футбол | 22.11.2022, 14:08
Первая громкая сенсация ЧМ-2022. Аргентина уступила Саудовской Аравии
Первая громкая сенсация ЧМ-2022. Аргентина уступила Саудовской Аравии
США – Уэльс – 1:1. Бэйл спас валлийцев. Видео голов и обзор матча
Футбол | 21.11.2022, 23:40
США – Уэльс – 1:1. Бэйл спас валлийцев. Видео голов и обзор матча
США – Уэльс – 1:1. Бэйл спас валлийцев. Видео голов и обзор матча
ВИДЕО. А вот и ответка. Французы сравняли счет в игре с Австралией
Футбол | 22.11.2022, 21:30
ВИДЕО. А вот и ответка. Французы сравняли счет в игре с Австралией
ВИДЕО. А вот и ответка. Французы сравняли счет в игре с Австралией
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Remark
Ну а пока тренируйтесь хотя бы у великой футбольной сборной Узбекистана выграть...
Ответить
+2
Gargantua
всем нам очень повезло
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
​​​​​​​Беленюк написал заявление о выходе из состава членов НОК
​​​​​​​Беленюк написал заявление о выходе из состава членов НОК
21.11.2022, 18:59 6
Другие виды
ФОТО. Шикарная фигура. Огненное селфи Марты Костюк
ФОТО. Шикарная фигура. Огненное селфи Марты Костюк
21.11.2022, 17:50 4
Теннис
ФОТО. Дарья Билодид сделала пикантное фото в пустыне
ФОТО. Дарья Билодид сделала пикантное фото в пустыне
21.11.2022, 13:13 1
Футбол
ФОТО. Как Эннер Валенсия с женой поддержали Украину
ФОТО. Как Эннер Валенсия с женой поддержали Украину
21.11.2022, 07:21 7
Футбол
Бывший чемпион мира: «Льюис побил бы Фьюри и нокаутировал его»
Бывший чемпион мира: «Льюис побил бы Фьюри и нокаутировал его»
21.11.2022, 08:40 8
Бокс
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
22.11.2022, 07:00
Футбол
ФОТО. Мудрик и Бондарь смеялись во время минуты молчания
ФОТО. Мудрик и Бондарь смеялись во время минуты молчания
20.11.2022, 19:25 53
Футбол
Суперстарт. Сборная Украины начала с двух побед на командном ЧМ по шахматам
Суперстарт. Сборная Украины начала с двух побед на командном ЧМ по шахматам
20.11.2022, 22:05 2
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности