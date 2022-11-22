Экс-игрок сборной рф: «Аргентине повезло, что россия не играет на ЧМ»

Экс-игрок сборной россии Владимир Быстров назвал пижонами игроков сборной Аргентины, которые сенсационно проиграли Саудовской Аравии в стартовом чемпионата мира 2022 года. Он также заявил, что четыре года назад национальная команда рф разгромила азиатов 5:0:

«Пижоны! Повезло, что россия не участвует. Боюсь представить, что могло быть».

Отметим, бригада арбитров не засчитала три гола сборной Аргентины в матче ЧМ-2022 с Саудовской Аравией из-за офсайдов.

Сборная россии и клубы из страны-агрессора отстранены от всех международных соревнований из-за полномасштабного вторжения рф в Украину.