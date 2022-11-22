Что с Аргентиной? В группе C неожиданно лидирует Саудовская Аравия

В группе C на чемпионате мира 2022 после первого тура неожиданно лидирует сборная Саудовской Аравии.

Темная лошадка обыграла фаворитов чемпионата, команду Аргентины, со счетом 2:1. На гол Лионеля Месси с пенальти соперник ответил двумя точными ударами.

В другом матче группы между сборными Мексики и Польши зафиксирована нулевая ничья (0:0).

🏆 ЧМ-2022. Группа C. 1-й тур, 22 ноября

Аргентина – Саудовская Аравия – 1:2

Голы: Месси, 10 (пен) – Аль-Шехри, 48, Аль-Давсари, 53

Мексика – Польша – 0:0