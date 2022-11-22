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Чемпионат мира
22 ноября 2022, 20:04 | Обновлено 22 ноября 2022, 20:07
362
0

ФОТО. С миром: Мексика и Польша взяли старт на ЧМ-2022

Команды провели поединок 1-го тура

22 ноября 2022, 20:04 | Обновлено 22 ноября 2022, 20:07
362
0
ФОТО. С миром: Мексика и Польша взяли старт на ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 22 ноября, в матче 1-го тура групповой стадии чемпионата мира 2022, проходящего в Катаре, отношения выяснили сборные Мексики и Польши. Встреча завершилась вничью 0:0.

На 58-й минуте игры верный шанс отметиться голом имел польский нападающий Роберт Левандовски, но с 11-метровой отметки он голкипера мексиканцев Гильермо Очоа не переиграл.

26 ноября сборная Польши сыграет с командой Саудовской Аравии, а Мексика померится силами со сборной Аргентины.

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Источник Sport.ua
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