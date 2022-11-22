ФОТО. С миром: Мексика и Польша взяли старт на ЧМ-2022
Команды провели поединок 1-го тура
Во вторник, 22 ноября, в матче 1-го тура групповой стадии чемпионата мира 2022, проходящего в Катаре, отношения выяснили сборные Мексики и Польши. Встреча завершилась вничью 0:0.
На 58-й минуте игры верный шанс отметиться голом имел польский нападающий Роберт Левандовски, но с 11-метровой отметки он голкипера мексиканцев Гильермо Очоа не переиграл.
26 ноября сборная Польши сыграет с командой Саудовской Аравии, а Мексика померится силами со сборной Аргентины.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Забитого мяча от Лионеля Месси не хватило для получения очков одному из фаворитов турнира
Обзор матча первого тура ЧМ-2022