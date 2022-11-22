Страна в смартфоне. Матчи ЧМ-2022 теперь можно смотреть в приложении Дія

Матчи ЧМ-2022 по футболу в прямом эфире теперь можно смотреть и в приложении Дія.

В приложение в Дія.ТV добавлены каналы Суспільне Київ, Перший HD та Суспільне Культура HD, которые транслируют матчи мундиаля.

«Добавили в Дія.ТV каналы, где вы можете посмотреть Чемпионат мира по футболу 2022. Среди них – Суспільне Київ, Перший HD та Суспільне Культура HD. В этот раз сборная Украины не участвует в Чемпионате. Сегодня вся страна проходит другое противостояние. В котором обязательно победим.

А пока болеем за дружественные Украине команды на Чемпионате мира в Дії. Прямо сейчас сборная Польши играет против Мексики. Желаю успеха нашим польским друзьям», – написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

Отметим, что кроме Суспільного в Украине матчи ЧМ-2022 также показывает и MEGOGO.