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Чемпионат мира
22 ноября 2022, 19:53 | Обновлено 22 ноября 2022, 19:54
806
0

Страна в смартфоне. Матчи ЧМ-2022 теперь можно смотреть в приложении Дія

В Дія.ТV добавлены каналы, которые транслируют ЧМ

22 ноября 2022, 19:53 | Обновлено 22 ноября 2022, 19:54
806
0
Страна в смартфоне. Матчи ЧМ-2022 теперь можно смотреть в приложении Дія
FIFA World Cup

Матчи ЧМ-2022 по футболу в прямом эфире теперь можно смотреть и в приложении Дія.

В приложение в Дія.ТV добавлены каналы Суспільне Київ, Перший HD та Суспільне Культура HD, которые транслируют матчи мундиаля.

«Добавили в Дія.ТV каналы, где вы можете посмотреть Чемпионат мира по футболу 2022. Среди них – Суспільне Київ, Перший HD та Суспільне Культура HD. В этот раз сборная Украины не участвует в Чемпионате. Сегодня вся страна проходит другое противостояние. В котором обязательно победим.

А пока болеем за дружественные Украине команды на Чемпионате мира в Дії. Прямо сейчас сборная Польши играет против Мексики. Желаю успеха нашим польским друзьям», – написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

Отметим, что кроме Суспільного в Украине матчи ЧМ-2022 также показывает и MEGOGO.

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ЧМ-2022 по футболу Суспільне MEGOGO телевидение ТВ-права
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