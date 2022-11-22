Защитник сборной Саудовской Аравии: «Мы здесь не только за Аргентиной»
Хассан Аль-Тамбакти – о планах команды
Защитник сборной Саудовской Аравии Хассан Аль-Тамбакти дал оценку матчу 1-го тура групповой стадии чемпионата мира 2022 с командой Аргентины (2:1). 23-летний игрок клуба «Аль-Шабаб» заявил, что его сборная намерена и дальше удивлять.
«Мы взяли самое главное в этом матче, а именно три очка, и не остановимся на этом. У нас еще два матча в группе. На этом этапе мы можем добиться хороших результатов. Мы приехали на чемпионат мира не на один матч, мы здесь не только за Аргентиной. Сыграем с Польшей и Мексикой, и сделаем все возможное для выхода в следующую стадию. В футболе все возможно», — заявил Аль-Тамбакти.
Сборная Саудовской Аравии 26 ноября сыграет с командой Польши, а 30-го числа померится силами со сборной Мексики.
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