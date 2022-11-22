Чемпионат мира22 ноября 2022, 17:54 | Обновлено 22 ноября 2022, 18:32
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Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Германия – Япония
Матч первого тура ЧМ-2022
22 ноября 2022, 17:54 | Обновлено 22 ноября 2022, 18:32
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В среду, 23 ноября сборная Германии в первом туре чемпионата мира 2022 года в Катаре сыграет с Японией. Начало матча – в 15:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO и «Суспильне Спорт».
Германия – Япония. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира
На предыдущем чемпионате мира сборная Германии вылетела уже на групповом этапе, а Япония пробилась в 1/8 финала.
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