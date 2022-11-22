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Украина. Премьер лига
22 ноября 2022, 17:35 | Обновлено 22 ноября 2022, 17:51
126
0

Довбик – лучший игрок 14-го тура УПЛ

Нападающий «Днепра-1» оказался вне конкуренции

22 ноября 2022, 17:35 | Обновлено 22 ноября 2022, 17:51
126
0
Довбик – лучший игрок 14-го тура УПЛ
УПЛ

Форвард днепровского «Днепр-1» Артем Довбик удостоен признания по итогам 14-го тура украинской Премьер-лиги. Такого решение Экспертного совета УПЛ, о чем сообщает пресс-служба лиги.

«Днепр-1» в 14-м туре национального чемпионата встречался с донецким «Шахтером» и одержал победу со счетом 2:1. Довбик стал автором победного гола команды Александра Кучера, благодаря чему установил новый клубный рекорд результативности.

В нынешнем сезоне на счету 25-летнего Артема Довбика 15 голов и четыре ассиста в 21 матче за «Днепр-1» во всех турнирах. В УПЛ форвард отметился 10 голами в 13 играх.

«Днепр-1» лидирует в турнирной таблице украинской Премьер-лиги с 35 очками и опережает идущий вторым «Шахтер» на 8 пунктов.

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Источник УПЛ
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