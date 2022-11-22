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Чемпионат мира
22 ноября 2022, 17:26 | Обновлено 22 ноября 2022, 17:27
2624
1

ВИДЕО. Месси в шоке. Игрок Саудовской Аравии жестко наехал на величайшего

Лионель явно не ожидал, что с ним могут говорить в таком тоне

22 ноября 2022, 17:26 | Обновлено 22 ноября 2022, 17:27
2624
1
ВИДЕО. Месси в шоке. Игрок Саудовской Аравии жестко наехал на величайшего
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Сборная Саудовской Аравии шокировала Аргентину в матче первого тура ЧМ-2022 (2:1).

При счете 0:1 на 48-й минуте Салех Аль-Шехри сравнял счет в матче. А уже спустя 5 минут, на 53-й минуте матча, Саудовская Аравия вышла вперед и довела матч до победы.

Обзор матча:

После одного из игровых эпизодов центральный защитник Саудовской Аравии Али Аль-Болеахи подошел к Лионелю Месси, похлопал аргентинца по спине и высказал семикратному обладателю Золотого мяча какие-то претензии. Месси был немного в шоке и даже улыбнулся от неожиданности. К счастью, на этом все закончилось.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Александр Чернов
Преувеличивают значимость фаворитов .Это никакая не сенсация .и Тунис и Сауды прекрасно выглядят .Не дают простора .играют в современных тактических схемах .Не толпой бегают как 30 лет назад 
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