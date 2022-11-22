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Украина. Первая лига
22 ноября 2022, 16:38 | Обновлено 22 ноября 2022, 16:48
582
0

Первая лига. Полесье, ЛНЗ и Оболонь выиграли, Карпаты победили с курьезом

 Обзор тура Первой лиги

22 ноября 2022, 16:38 | Обновлено 22 ноября 2022, 16:48
582
0
Первая лига. Полесье, ЛНЗ и Оболонь выиграли, Карпаты победили с курьезом
ФК Оболонь

19-20 ноября состоялись матчи 13 тура Первой лиги Украины. Тур получился не голевым. Только в одном поединке из восьми сработал тотал забитых мячей «больше 2,5».

«Нива» расписала мировую 0:0 с «Эпицентром», который уже гарантировал себе выход в «чемпионский раунд».

«Полесье» со счетом 3:0 обыграло «Диназ». У коллектива из Житомира, который добыл свою 12-ю победу, уже 37 очков в активе.

В битве аутсайдеров «Буковина» выиграла у «ФСК Мариуполь» со счетом 1:0 благодаря голу Палагнюка на 86 минуте.

«Карпаты», которые в этом сезоне чаще всего добивались позитивного для себя результата во вторых таймах, в поединке с «Прикарпатьем» решили исход встречи в первом акте этого футбольного действа. Голы Дуця и Галенкова до перерыва позволили «Карпатам» пойти в раздевалку на перерыв при счете 2:0 в свою пользу. И даже удаление в середине второго тайма автора гола Галенкова не позволило «Прикарпатью» распечатать ворота львовян. Также в этом матче был конфуз. В течение минуты галичане играли с двенадцатью футболистами одновременно. На 58-й минуте наставник «Карпат» провел двойную замену. Вместо Шаха и Когута на поле вышли Кожанов и Лень. В то время как Шах ушел с поля, то Когут продолжил играть. Судья это не сразу заметил. Но в итоге, когда арбитр понял, что составы неравные, Когут получил желтую карточку и был отправлен с поля. Что касается самой встречи, то она завершилась со счетом 2:0 в пользу «Карпат».

Как известно, из Группы А «Полесье», «Карпаты» и «Эпицентр» уже вышли в чемпионский раунд. Четвертую путевку в 14 туре разыграют четвертая «Нива» (17 очков) и пятое «Прикарпатье» (15 баллов). Тернопольцы сыграют на выезде с «Буковиной», а ивано-франковцы также на чужом поле с «Эпицентром».

В Группе А «ЛНЗ» и «Оболонь», которые обеспечили себе попадание в чемпионский раунд, также выиграли. «ЛНЗ» победил в поединке со «Скоруком». Черкащане, как «Карпаты», победили 2:0 благодаря двум голам в первом тайме в исполнении Долинского и Савина.

В свою очередь, «Оболонь» выиграла у «Кремня» со счетом 1:0 благодаря раннему голу Груши на пятой минуте. «Полтава» аналогично выиграла со счетом 1:0 у «Чернигова» только после автогола Романченко на шестой минуте.

Запорожский «Металлург» расписал мировую 1:1 с «Горняком-Спорт». Эта ничья с 20 баллами позволила запорожцам обеспечить себе выход в чемпионский раунд.

Первая лига. Группа А. 13 тур

19 ноября

«Нива» Т – «Эпицентр» – 0:0

«Полесье» – «Диназ» – 3:0
Голы: Янаков, 24, Литвинов, 32 (автогол), Кисленко, 88.

20 ноября

«ФСК Мариуполь» – «Буковина» – 0:1
Гол: Палагнюк, 86.

«Прикарпатье» – «Карпаты» – 0:2
Голы: Дуць, 30, Галенков, 41.
Удаление: Галенков, 64 («Карпаты»).

Турнирная таблица Группы А

Первая лига. Группа Б. 13 тур

19 ноября

«Скорук» – «ЛНЗ» – 0:2
Голы: Долинский, 7, Савин, 17.
Удаление: Сухарь, 90+2 («Скорук»).

20 ноября

«Чернигов» – «Полтава» – 0:1
Гол: Романченко, 6 (автогол).

«Горняк-Спорт» – «Металлург» З – 1:1
Голы: Горбаченко, 14 – Шалфеев, 90+1.

«Оболонь» – «Кремень» – 1:0
Гол: Груша, 5.

Турнирная таблица Группы Б

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Источник Sport.ua
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