Чемпионат мира22 ноября 2022, 16:47 |
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ВИДЕО. Как болельщики Саудовской Аравии праздновали гол Аль-Давсари
Для многих это был лучший день в жизни
22 ноября 2022, 16:47 |
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Сборная Саудовской Аравии шокировала Аргентину в матче первого тура ЧМ-2022 (2:1).
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При счете 0:1 на 48-й минуте Салех Аль-Шехри сравнял счет в матче. А уже спустя 5 минут, на 53-й минуте матча, Саудовская Аравия вышла вперед. Роскошный обводящий удар нанес Салем Аль-Давсари – без шансов для вратаря аргентинцев Эмилиано Мартинеса.
Болельщики Саудовской Аравии не могли сдержать дикую радость от этого забитого мяча. У некоторых пострадали даже двери.
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