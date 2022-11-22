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Чемпионат мира
22 ноября 2022, 16:47 |
2180
0

ВИДЕО. Как болельщики Саудовской Аравии праздновали гол Аль-Давсари

Для многих это был лучший день в жизни

22 ноября 2022, 16:47 |
2180
0
ВИДЕО. Как болельщики Саудовской Аравии праздновали гол Аль-Давсари
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Саудовской Аравии шокировала Аргентину в матче первого тура ЧМ-2022 (2:1).

При счете 0:1 на 48-й минуте Салех Аль-Шехри сравнял счет в матче. А уже спустя 5 минут, на 53-й минуте матча, Саудовская Аравия вышла вперед. Роскошный обводящий удар нанес Салем Аль-Давсари – без шансов для вратаря аргентинцев Эмилиано Мартинеса.

Болельщики Саудовской Аравии не могли сдержать дикую радость от этого забитого мяча. У некоторых пострадали даже двери.

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Источник Sport.ua
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