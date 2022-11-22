Невио СКАЛА: «Мы побеждали очень сильное Динамо полковника Лобановского»
Итальянский специалист в 2002 году впервые привел «Шахтер» к титулу чемпиона Украины
Бывший итальянский тренер Невио Скала в общении с журналистами поделился впечатлениями от работы за границей, в числе клубов из которой был и украинский «Шахтер».
- «Боруссия» Дортмунд, «Бешикташ», «Шахтер» Донецк и «спартак» москва. Четыре опыта за границей: что они вам дали в плане футбола и культуры?
- Я тренировал в Украине – где, к сожалению, сейчас происходит то, что мы видим, - и впервые в истории мы победили киевское «Динамо», выиграв чемпионат. Это было очень сильное «Динамо» под руководством полковника Лобановского, много лет доминировавшее в чемпионате Украины.
С культурной точки зрения российский опыт был великолепен. Жить так, как я жил потом… Не столько с футбольной точки зрения, это был очень бурный сезон, сколько как тренеру «спартака» мне были предоставлены привилегии. Передо мной открылись двери всех музеев и всех красот города, я увидел то, чего не может увидеть обычный турист. В Германии было проще, потому что я овладел немецким языком. В Турции мой футбольный опыт должен быть забыт, но даже там есть что вспомнить с культурной точки зрения... Стамбул – город, который заслуживает похвалы, потому что он имеет невероятную структурную красоту.
Ранее Невио Скала советовал главе кремля владимиру путину использовать пилу, чтобы смотреть на мир более реалистично.
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