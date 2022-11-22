Сказал – не убедил. Орбан ответил на скандальный шарф с «Великой Венгрией»
Премьер-министр Венгрии попробовал обосновать свой поступок
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своем Фейсбуке прокомментировал тот факт, что в минувшее воскресенье, 20 ноября, он присутствовал на товарищеском матче футбольной сборной страны с шарфом, на котором была изображена карта «Великой Венгрии».
«Футбол – это не политика. Давайте не видеть того, чего нет. Сборная Венгрии – команда всех венгров, где бы они не жили», - написал 59-летний политик.
Как известно, в последнее время Виктор Орбан неоднократно позволял себе различные намеки в отношении ностальгии по «Великой Венгрии», что вызывает крайне негативное отношение не только к самому премьер-министру, а и всей Венгрии.
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