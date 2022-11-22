В Реале определились с перспективами Бензема

В мадридском «Реале» принято решение о том, что клуб в предстоящее зимнее трансферное окно не будет выходить на трансферный рынок в поисках нападающего, который может стать заменой Кариму Бензема.

Как известно, в первой части нынешнего сезона 34-летний француз столкнулся с проблемой со здоровьем. Несмотря на это, он был вызван в лагерь сборной Франции в преддверии чемпионата мира в Катаре. В итоге на мундиаль Бензема так и не поехал, получив очередное повреждение.

В «Реале» не будут искать другого нападающего. Там уверены в том, что Карим Бензема наберет форму ко второй части сезона.

В нынешнем сезоне французский нападающий провел за «Реал» во всех турнирах 12 матчей, забил 6 голов, сделал 1 ассист.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не будет вызывать другого игрока на ЧМ-2022 вместо Бензема.