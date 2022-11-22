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Чемпионат мира
22 ноября 2022, 16:12 | Обновлено 22 ноября 2022, 16:26
712
1

Лионель МЕССИ: «Оправданий нет. Аргентина не ожидала так стартовать на ЧМ»

Лидер сборной оценил неожиданное поражение

22 ноября 2022, 16:12 | Обновлено 22 ноября 2022, 16:26
712
1
Лионель МЕССИ: «Оправданий нет. Аргентина не ожидала так стартовать на ЧМ»
twitter.com/Argentina

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси оценил поражение своей команды на старте чемпионата мира в Катаре. В первом туре аргентинцы проиграли Саудовской Аравии 1:2.

«Мы знали, что у соперника хорошая команда, которая умеет неплохо комбинировать. Иногда у нас была поспешность в наших действиях на чужой половине поля».

«Однако никаких оправданий нам нет. Сборная сейчас будет более единой, чем ранее. У нас сильная команда, и мы это покажем, хотя Аргентина давно не оказывалась в ситуации, когда мы проиграли матч».

«Тяжелый удар для нас, мы не ожидали такого старта. Далее нам нужно только побеждать», — сказал Месси.

Аргентина проиграла впервые с лета 2019 года.

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Комментарии 1
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Am
Я теж не очікував...але головне що моментів то у другому таймі і не було по суті
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