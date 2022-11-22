Лионель МЕССИ: «Оправданий нет. Аргентина не ожидала так стартовать на ЧМ»

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси оценил поражение своей команды на старте чемпионата мира в Катаре. В первом туре аргентинцы проиграли Саудовской Аравии 1:2.

«Мы знали, что у соперника хорошая команда, которая умеет неплохо комбинировать. Иногда у нас была поспешность в наших действиях на чужой половине поля».

«Однако никаких оправданий нам нет. Сборная сейчас будет более единой, чем ранее. У нас сильная команда, и мы это покажем, хотя Аргентина давно не оказывалась в ситуации, когда мы проиграли матч».

«Тяжелый удар для нас, мы не ожидали такого старта. Далее нам нужно только побеждать», — сказал Месси.

Аргентина проиграла впервые с лета 2019 года.