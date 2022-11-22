WhoScored: Вратарь Саудовской Аравии – лучший игрок матча против Аргентины

Состоялся первый матч в группе C на чемпионате мира в Катаре. И первую сенсацию оформила сборная Саудовской Аравии, которая обыграла Аргентину со счетом 2:1.

Веб-портал WhoScored поставил самую высокую оценку вратарю «орлов пустыни» Мухаммеду аль-Овеису – 7.94. Он сделал 5 сейвов.

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В тройку лучших среди футболистов обеих команд вошли авторы голов Салим аль-Давсари (7.54) и Лионель Месси (7.45).

Худшим на поле оказался голкипер южноамериканцев Эмильяно Мартинес (5.67), который не смог спасти свою команду после двух ударов соперников.