WhoScored: Вратарь Саудовской Аравии – лучший игрок матча против Аргентины
Не всегда лучшими становятся те, кто забивает голы
Состоялся первый матч в группе C на чемпионате мира в Катаре. И первую сенсацию оформила сборная Саудовской Аравии, которая обыграла Аргентину со счетом 2:1.
Веб-портал WhoScored поставил самую высокую оценку вратарю «орлов пустыни» Мухаммеду аль-Овеису – 7.94. Он сделал 5 сейвов.
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В тройку лучших среди футболистов обеих команд вошли авторы голов Салим аль-Давсари (7.54) и Лионель Месси (7.45).
Худшим на поле оказался голкипер южноамериканцев Эмильяно Мартинес (5.67), который не смог спасти свою команду после двух ударов соперников.
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