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  4. WhoScored: Вратарь Саудовской Аравии – лучший игрок матча против Аргентины
Чемпионат мира
22 ноября 2022, 15:45 | Обновлено 22 ноября 2022, 16:01
754
1

WhoScored: Вратарь Саудовской Аравии – лучший игрок матча против Аргентины

Не всегда лучшими становятся те, кто забивает голы

22 ноября 2022, 15:45 | Обновлено 22 ноября 2022, 16:01
754
1
WhoScored: Вратарь Саудовской Аравии – лучший игрок матча против Аргентины
Getty Images/Global Images Ukraine. Мухаммед аль-Овеис

Состоялся первый матч в группе C на чемпионате мира в Катаре. И первую сенсацию оформила сборная Саудовской Аравии, которая обыграла Аргентину со счетом 2:1.

Веб-портал WhoScored поставил самую высокую оценку вратарю «орлов пустыни» Мухаммеду аль-Овеису – 7.94. Он сделал 5 сейвов.

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В тройку лучших среди футболистов обеих команд вошли авторы голов Салим аль-Давсари (7.54) и Лионель Месси (7.45).

Худшим на поле оказался голкипер южноамериканцев Эмильяно Мартинес (5.67), который не смог спасти свою команду после двух ударов соперников.

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Источник WhoScored.com
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Dar Veter
Пенальти  его  только взбодрил
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