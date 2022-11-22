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Чемпионат мира
22 ноября 2022, 15:15 | Обновлено 22 ноября 2022, 15:20
605
0

Лаутаро МАРТИНЕС: «Впереди у нас – два финала»

Аргентинский нападающий – о матче с Саудовской Аравией

22 ноября 2022, 15:15 | Обновлено 22 ноября 2022, 15:20
605
0
Лаутаро МАРТИНЕС: «Впереди у нас – два финала»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лаутаро Мартинес

Форвард сборной Аргентины Лаутаро Мартинес поделился мнением о поединке 1-го тура групповой стадии ЧМ-2022 с командой Саудовской Аравии, в котором южноамериканцы сенсационно проиграли со счетом 1:2.

«Мы проиграли из-за ошибок, допущенных во втором тайме. Такие детали делают разницу. Мы должны исправить ошибки. В первом тайме мы должны были забить больше одного гола. Это чемпионат мира, впереди у нас – два финала.

Очень больно. Мы очень хотели начать чемпионат мира с победы. Но все это уже произошло. Теперь мы должны тренироваться и думать о том, что ждет нас впереди», – заявил Мартинес.

В следующем матче чемпионата мира Аргентина сыграет 26 ноября с Мексикой, а 30-го числа ее ждет встреча с командой Польши.

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