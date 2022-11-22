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  4. Марченко без шансов проиграл российскому теннисисту в Италии
ATP
22 ноября 2022, 15:16 |
327
1

Марченко без шансов проиграл российскому теннисисту в Италии

Илья взял всего три гейма в матче с Алибеком Качмазовым

22 ноября 2022, 15:16 |
327
1
Марченко без шансов проиграл российскому теннисисту в Италии
ATP. Илья Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко (№423 АТР) завершил выступления на челленджере в Италии.

В первом круге основы украинец, который стартовал в отборе, проиграл Алибеку Качмазову (№334 АТР), который также успешно преодолел сито квалификации.

Андрия. Первый круг
Илья Марченко (Украина) – Алибек Качмазов – 2:6, 1:6

Отметим, что ранее Илья неплохо сыграл на челленджере в Словакии, но в трехсетовом матче уступил Джему Илькелю в 1/8 финала.

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Илья Марченко Алибек Качмазов ATP Андрия
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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Andrey_1992
до сих пір дивуюсь як кацапських виродків допускають до тенісних турнірів, Качмазов то ще та шобла-йобла путінська
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