ATP22 ноября 2022, 15:16 |
327
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Марченко без шансов проиграл российскому теннисисту в Италии
Илья взял всего три гейма в матче с Алибеком Качмазовым
22 ноября 2022, 15:16 |
327
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Украинский теннисист Илья Марченко (№423 АТР) завершил выступления на челленджере в Италии.
В первом круге основы украинец, который стартовал в отборе, проиграл Алибеку Качмазову (№334 АТР), который также успешно преодолел сито квалификации.
Андрия. Первый круг
Илья Марченко (Украина) – Алибек Качмазов – 2:6, 1:6
Отметим, что ранее Илья неплохо сыграл на челленджере в Словакии, но в трехсетовом матче уступил Джему Илькелю в 1/8 финала.
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до сих пір дивуюсь як кацапських виродків допускають до тенісних турнірів, Качмазов то ще та шобла-йобла путінська
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