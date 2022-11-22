Марченко без шансов проиграл российскому теннисисту в Италии

Украинский теннисист Илья Марченко (№423 АТР) завершил выступления на челленджере в Италии.

В первом круге основы украинец, который стартовал в отборе, проиграл Алибеку Качмазову (№334 АТР), который также успешно преодолел сито квалификации.

Андрия. Первый круг

Илья Марченко (Украина) – Алибек Качмазов – 2:6, 1:6

Отметим, что ранее Илья неплохо сыграл на челленджере в Словакии, но в трехсетовом матче уступил Джему Илькелю в 1/8 финала.