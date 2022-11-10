Марченко не смог пробиться в 1/4 финала челленджера в Словакии

Украинский теннисист Илья Марченко (АТР 446) не смог пройти в 1/4 финала челленджера в Братиславе.

Во втором круге украинец не смог обыграть турка Джема Илкеля (АТР 407).

Братислава. Второй круг

Илья Марченко (Украина) – Джем Илькель (Турция) – 6:4, 5:7, 3:6

Во втором сете Илья побеждал со счетом 4:2, но не смог удержать преимущество и проиграл партию, а затем матч.

В первом круге Илья остановил лидера посева.