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  4. Марченко не смог пробиться в 1/4 финала челленджера в Словакии
ATP
10 ноября 2022, 19:04 |
118
0

Марченко не смог пробиться в 1/4 финала челленджера в Словакии

Илья проиграл сопернику из Турции

10 ноября 2022, 19:04 |
118
0
Марченко не смог пробиться в 1/4 финала челленджера в Словакии
ATP. Илья Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко (АТР 446) не смог пройти в 1/4 финала челленджера в Братиславе.

Во втором круге украинец не смог обыграть турка Джема Илкеля (АТР 407).

Братислава. Второй круг
Илья Марченко (Украина) – Джем Илькель (Турция) – 6:4, 5:7, 3:6

Во втором сете Илья побеждал со счетом 4:2, но не смог удержать преимущество и проиграл партию, а затем матч.

В первом круге Илья остановил лидера посева.

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Источник Sport.ua
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