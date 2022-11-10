ATP10 ноября 2022, 19:04 |
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Марченко не смог пробиться в 1/4 финала челленджера в Словакии
Илья проиграл сопернику из Турции
10 ноября 2022, 19:04 |
118
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Украинский теннисист Илья Марченко (АТР 446) не смог пройти в 1/4 финала челленджера в Братиславе.
Во втором круге украинец не смог обыграть турка Джема Илкеля (АТР 407).
Братислава. Второй круг
Илья Марченко (Украина) – Джем Илькель (Турция) – 6:4, 5:7, 3:6
Во втором сете Илья побеждал со счетом 4:2, но не смог удержать преимущество и проиграл партию, а затем матч.
В первом круге Илья остановил лидера посева.
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