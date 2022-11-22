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Чемпионат мира
22 ноября 2022, 14:47 | Обновлено 22 ноября 2022, 14:49
787
1

Чудеса реализации. Саудовская Аравия забила Аргентине два гола с 0.14 xG

В этот день футбольный бог явно поддерживал команду в зеленой форме

22 ноября 2022, 14:47 | Обновлено 22 ноября 2022, 14:49
787
1
Чудеса реализации. Саудовская Аравия забила Аргентине два гола с 0.14 xG
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся первый матч в группе C на чемпионате мира в Катаре. И первую сенсацию оформила сборная Саудовской Аравии, которая обыграла Аргентину со счетом 2:1.

Соперник пропустил от Лионеля Месси на старте встречи, но быстро оформил два гола во втором тайме и сделал громкую сенсацию.

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Примечательно, что оба гола «орлов пустыни» получились не самыми явными и потребовали от футболистов невероятного мастерства. В целом Саудовская Аравия наиграла на показатель вероятных голов – 0.14 xG.

К примеру, у Аргентины этот показатель составил 2.27 xG.

Вчера сборная Англий при показателе 2.24 xG забила шесть голов команде Ирана.

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