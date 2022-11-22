ФОТО. Первый шок на ЧМ-2022: как Аргентина проиграла Саудовской Аравии

Состоялся первый матч в группе C на чемпионате мира в Катаре. И первую сенсацию оформила сборная Саудовской Аравии, которая обыграла Аргентину со счетом 2:1.

Соперник пропустил от Лионеля Месси на старте встречи, но быстро оформил два гола во втором тайме и сделал громкую сенсацию.

При этом матч стал историческим для Месси. Игрок забил гол на своем четвертом чемпионате мира, став только пятым игроком в истории, кому удалось сделать подобное.