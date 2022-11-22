Чемпионат мира22 ноября 2022, 14:25 |
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ФОТО. Первый шок на ЧМ-2022: как Аргентина проиграла Саудовской Аравии
Невероятный результат в первом туре чемпионата мира
22 ноября 2022, 14:25 |
1529
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Состоялся первый матч в группе C на чемпионате мира в Катаре. И первую сенсацию оформила сборная Саудовской Аравии, которая обыграла Аргентину со счетом 2:1.
Соперник пропустил от Лионеля Месси на старте встречи, но быстро оформил два гола во втором тайме и сделал громкую сенсацию.
При этом матч стал историческим для Месси. Игрок забил гол на своем четвертом чемпионате мира, став только пятым игроком в истории, кому удалось сделать подобное.
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