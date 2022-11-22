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  4. ФОТО. Первый шок на ЧМ-2022: как Аргентина проиграла Саудовской Аравии
Чемпионат мира
22 ноября 2022, 14:25 |
1529
0

ФОТО. Первый шок на ЧМ-2022: как Аргентина проиграла Саудовской Аравии

Невероятный результат в первом туре чемпионата мира

22 ноября 2022, 14:25 |
1529
0
ФОТО. Первый шок на ЧМ-2022: как Аргентина проиграла Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся первый матч в группе C на чемпионате мира в Катаре. И первую сенсацию оформила сборная Саудовской Аравии, которая обыграла Аргентину со счетом 2:1.

Соперник пропустил от Лионеля Месси на старте встречи, но быстро оформил два гола во втором тайме и сделал громкую сенсацию.

При этом матч стал историческим для Месси. Игрок забил гол на своем четвертом чемпионате мира, став только пятым игроком в истории, кому удалось сделать подобное.

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Источник Sport.ua
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