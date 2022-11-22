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Чемпионат мира
22 ноября 2022, 14:14 | Обновлено 22 ноября 2022, 14:29
466
0

Эриксен и сборная Дании против Туниса. Стартовые составы команд

Начинаются матчи в группе D

22 ноября 2022, 14:14 | Обновлено 22 ноября 2022, 14:29
466
0
Эриксен и сборная Дании против Туниса. Стартовые составы команд
Getty Images/Global Images Ukraine

В 15:00 начнется матч чемпионата мира в группе D между Данией и Тунисом. Стали известны стартовые составы играющих команд.

Дания: Шмайхель, Андерсен, Кьяер, А.Кристенсен, Р.Кристенсен, Делейни, Майле, Хойбьерг, Ольсен, Эриксен, Далберг

Тунис: Дамен, Таиби, Драгер, Мериах, Бронн, Али Абди, Лаидони, Шкири, Слимане, Мсакзи, Джебали

Сборная Дании уверенно прошла отбор к ЧМ-2022, а на Евро-2020 дошла до полуфинала. Отметим лидера сборной Кристиана Эриксена, который на Евро едва не умер из-за остановки сердца.

Однако игрок восстановился и уже готов вести Данию вперед на ЧМ-2022.

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Источник Sport.ua
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