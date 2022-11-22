ВИДЕО. Дикая реакция комментатора из Саудовской Аравии на гол Аль-Давсари

Сборная Саудовской Аравии шокировала Аргентину в матче первого тура ЧМ-2022 (2:1).

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При счете 0:1 на 48-й минуте Салех Аль-Шехри сравнял счет в матче. А уже спустя 5 минут, на 53-й минуте матча, Саудовская Аравия вышла вперед. Роскошный обводящий удар нанес Салем Аль-Давсари – без шансов для вратаря аргентинцев Эмилиано Мартинеса.

Комментатор из Саудовской Аравии после второго забитого мяча был одним из самых счастливых людей на целой планете. Его эмоции вы можете услышать на видео ниже.