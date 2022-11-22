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Чемпионат мира
22 ноября 2022, 14:12 | Обновлено 22 ноября 2022, 14:39
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2

ВИДЕО. Дикая реакция комментатора из Саудовской Аравии на гол Аль-Давсари

Этот гол поднял на ноги всех болельщиков «орлов пустыни»

22 ноября 2022, 14:12 | Обновлено 22 ноября 2022, 14:39
2601
2
ВИДЕО. Дикая реакция комментатора из Саудовской Аравии на гол Аль-Давсари
Getty Images/Global Images Ukraine. Салим аль-Давсари

Сборная Саудовской Аравии шокировала Аргентину в матче первого тура ЧМ-2022 (2:1).

При счете 0:1 на 48-й минуте Салех Аль-Шехри сравнял счет в матче. А уже спустя 5 минут, на 53-й минуте матча, Саудовская Аравия вышла вперед. Роскошный обводящий удар нанес Салем Аль-Давсари – без шансов для вратаря аргентинцев Эмилиано Мартинеса.

Комментатор из Саудовской Аравии после второго забитого мяча был одним из самых счастливых людей на целой планете. Его эмоции вы можете услышать на видео ниже.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Александр Чернов
Компактная команда с хорошей защитой .Не давали разогнаться .ловили шанс .Но Аргентина ещё не сказала свое слово 
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+1
Dar Veter
Им же принц сказал в напутствии:  Мы не ждем от вас голов и очков. Просто насладитесь игрой.  Задание выполнено.
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0
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