Англия22 ноября 2022, 13:59 |
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Гвардиола готов продлить контракт с Манчестер Сити»
Испанский тренер намерен остаться в «Манчестер Сити»
22 ноября 2022, 13:59 |
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Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола близок к продлению контракта с клубом. Об этом сообщают испанские СМИ.
Нынешнее соглашение истекает летом 2023 года, новое будет рассчитано до 2025 года. Отметим, ранее Гвардиола не практиковал продление контракта дольше, чем на один год.
51-летний испанский тренер работает с «Манчестер Сити» с лета 2016 года. Он четыре раза приводил команду к чемпионству в АПЛ.
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