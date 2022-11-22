Гвардиола готов продлить контракт с Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола близок к продлению контракта с клубом. Об этом сообщают испанские СМИ.

Нынешнее соглашение истекает летом 2023 года, новое будет рассчитано до 2025 года. Отметим, ранее Гвардиола не практиковал продление контракта дольше, чем на один год.

51-летний испанский тренер работает с «Манчестер Сити» с лета 2016 года. Он четыре раза приводил команду к чемпионству в АПЛ.