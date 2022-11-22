Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гвардиола готов продлить контракт с Манчестер Сити»
Англия
22 ноября 2022, 13:59 |
470
0

Гвардиола готов продлить контракт с Манчестер Сити»

Испанский тренер намерен остаться в «Манчестер Сити»

22 ноября 2022, 13:59 |
470
0
Гвардиола готов продлить контракт с Манчестер Сити»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола близок к продлению контракта с клубом. Об этом сообщают испанские СМИ.

Нынешнее соглашение истекает летом 2023 года, новое будет рассчитано до 2025 года. Отметим, ранее Гвардиола не практиковал продление контракта дольше, чем на один год.

51-летний испанский тренер работает с «Манчестер Сити» с лета 2016 года. Он четыре раза приводил команду к чемпионству в АПЛ.

По теме:
Источник: Месси может перейти в Манчестер Сити в 2023 году
Кроос отклонил предложение Манчестер Сити
ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 продлил контракты с двумя игроками
Пеп Гвардиола Манчестер Сити продление контракта
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.es
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Месси, Роналду и еще трое. Пять игроков забивали на четырех разных ЧМ
Футбол | 22 ноября 2022, 12:33 0
Месси, Роналду и еще трое. Пять игроков забивали на четырех разных ЧМ
Месси, Роналду и еще трое. Пять игроков забивали на четырех разных ЧМ

Лионель вошел в историю

Покорители пика Клозе. 6 бомбардиров, которые могут переписать историю ЧМ
Футбол | 22 ноября 2022, 10:05 6
Покорители пика Клозе. 6 бомбардиров, которые могут переписать историю ЧМ
Покорители пика Клозе. 6 бомбардиров, которые могут переписать историю ЧМ

Нынешняя «верхняя планка» голеадорского рекорда держится с лета 2014 года…

Почему ЧМ-2022 выиграет Аргентина
Футбол | 22.11.2022, 11:00
Почему ЧМ-2022 выиграет Аргентина
Почему ЧМ-2022 выиграет Аргентина
Реалу предложили на полгода подписать Роналду
Футбол | 22.11.2022, 10:10
Реалу предложили на полгода подписать Роналду
Реалу предложили на полгода подписать Роналду
ФИФА требует от сборной Бельгии изменить выездную форму
Футбол | 21.11.2022, 19:25
ФИФА требует от сборной Бельгии изменить выездную форму
ФИФА требует от сборной Бельгии изменить выездную форму
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Шикарная фигура. Огненное селфи Марты Костюк
ФОТО. Шикарная фигура. Огненное селфи Марты Костюк
21.11.2022, 17:50 1
Теннис
У Роналду появились два варианта продолжения карьеры
У Роналду появились два варианта продолжения карьеры
20.11.2022, 13:11 2
Футбол
Он непобедимый. Джокович выиграл шестой трофей на Итоговом турнире АТР
Он непобедимый. Джокович выиграл шестой трофей на Итоговом турнире АТР
20.11.2022, 21:47 1
Теннис
ВИДЕО. Отомстил за мопеды! Как украинский гигант Крыкля нокаутировал иранца
ВИДЕО. Отомстил за мопеды! Как украинский гигант Крыкля нокаутировал иранца
21.11.2022, 18:23 3
MMA
Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты
Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты
21.11.2022, 16:25
Другие виды
ФОТО. Дарья Билодид сделала пикантное фото в пустыне
ФОТО. Дарья Билодид сделала пикантное фото в пустыне
21.11.2022, 13:13 1
Футбол
Карпаты в течение 2 минут играли с Прикарпатьем с 12 игроками на поле
Карпаты в течение 2 минут играли с Прикарпатьем с 12 игроками на поле
20.11.2022, 15:10 14
Футбол
ФОТО. Как Эннер Валенсия с женой поддержали Украину
ФОТО. Как Эннер Валенсия с женой поддержали Украину
21.11.2022, 07:21 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности