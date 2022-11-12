Контракт заканчивается. Гвардиола рассказал о своей ситуации в Ман Сити

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о том, что он и руководство клуба еще не обсуждали новый контракт, несмотря на то, что текущий договор завершается летом 2023 года.

«Все под контролем, но пока мы ничего не обсуждали. Придет правильное время – и мы все обсудим».

«Мне кажется, и я, и клуб счастливы работать вместе. И вместе мы примем решение».

«После 6-7 лет работы ты уже думаешь не столько про достижения, сколько комфорт находиться здесь», – сказал Гвардиола.

Тренер выиграл с командой почти все возможные трофеи, однако пока не покорил Лигу чемпионов.