Чемпионат мира22 ноября 2022, 13:42 |
5192
0
ВИДЕО. Вот это поворот! Саудовская Аравия забила два подряд гола Аргентине
Аравийцы мощно начали второй тайм
22 ноября 2022, 13:42 |
5192
0
Сборная Саудовской Аравии шокировала Аргентину в начале второго тайма матча первого тура ЧМ-2022. На 48-й минуте Салех Аль-Шехри сравнял счет в матче – 1:1:
- Следите за ЧМ-2022 в режиме Live в нашем Telegram
А уже спустя 5 минут, на 53-й минуте матча, Саудовская Аравия вышла вперед. Роскошный обводящий удар нанес Салем Аль-Давсари – без шансов для вратаря аргентинцев Эмилиано Мартинеса. Беспроигрышная серия Аргентины под угрозой.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Другие виды | 21 ноября 2022, 16:25 0
Турнир пройдет с 4 по 20 ноября
Теннис | 21 ноября 2022, 17:50 1
Украинская теннисистка опубликовала фото в своем Instagram
Футбол | 22.11.2022, 12:50
Футбол | 22.11.2022, 11:48
Футбол | 21.11.2022, 20:20
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
21.11.2022, 13:13 1
21.11.2022, 01:30
20.11.2022, 16:02 9
20.11.2022, 11:46 6
21.11.2022, 11:53 2
21.11.2022, 18:59 6
21.11.2022, 07:21 6
20.11.2022, 15:10 14