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  4. ВИДЕО. Вот это поворот! Саудовская Аравия забила два подряд гола Аргентине
Чемпионат мира
22 ноября 2022, 13:42 |
5192
0

ВИДЕО. Вот это поворот! Саудовская Аравия забила два подряд гола Аргентине

Аравийцы мощно начали второй тайм

22 ноября 2022, 13:42 |
5192
0
ВИДЕО. Вот это поворот! Саудовская Аравия забила два подряд гола Аргентине
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Саудовской Аравии шокировала Аргентину в начале второго тайма матча первого тура ЧМ-2022. На 48-й минуте Салех Аль-Шехри сравнял счет в матче – 1:1:

А уже спустя 5 минут, на 53-й минуте матча, Саудовская Аравия вышла вперед. Роскошный обводящий удар нанес Салем Аль-Давсари – без шансов для вратаря аргентинцев Эмилиано Мартинеса. Беспроигрышная серия Аргентины под угрозой.

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Источник Sport.ua
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