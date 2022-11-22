ВИДЕО. Вот это поворот! Саудовская Аравия забила два подряд гола Аргентине

Сборная Саудовской Аравии шокировала Аргентину в начале второго тайма матча первого тура ЧМ-2022. На 48-й минуте Салех Аль-Шехри сравнял счет в матче – 1:1:

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А уже спустя 5 минут, на 53-й минуте матча, Саудовская Аравия вышла вперед. Роскошный обводящий удар нанес Салем Аль-Давсари – без шансов для вратаря аргентинцев Эмилиано Мартинеса. Беспроигрышная серия Аргентины под угрозой.