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Чемпионат мира
22 ноября 2022, 12:49 | Обновлено 22 ноября 2022, 12:56
305
0

Алиу СИССЕ: «Не хватило концентрации в последние пять минут»

Тренер сборной Сенегала – о поражении от Нидерландов

22 ноября 2022, 12:49 | Обновлено 22 ноября 2022, 12:56
305
0
Алиу СИССЕ: «Не хватило концентрации в последние пять минут»
Getty Images/Global Images Ukraine. Алиу Сиссе

Главный тренер сборной Сенегала Алиу Сиссе прокомментировал поражение 0:2 от Нидерландов в первом туре ЧМ-2022:

«В общем, я доволен игрой своей команды, потому что у нас были возможности забить гол. К сожалению, нам не удалось ими воспользоваться. В таких матчах бывает не так много шансов, но у нас были.

Надо было действовать более эффективно и агрессивно перед воротами соперника, реализовывать свои моменты. Ближе к финальному свистку мы отдали инициативу и начали оставлять пространство для соперника, нам не хватило концентрации в последние пять минут игры.

Теперь нам нужно подготовиться к игре с Катаром, решающему матчу, потому что он решит нашу судьбу. Такой же финальный матч, как и против Нидерландов. Если вы проигрываете первый матч – второй становится решающим, у нас остаются шансы, мы до сих пор участники этого турнира».

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