Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Матч осени в пользу Днепра-1, подарок Скрипнику, победа Динамо
Украина. Премьер лига
22 ноября 2022, 11:20 | Обновлено 22 ноября 2022, 11:25
395
1

Матч осени в пользу Днепра-1, подарок Скрипнику, победа Динамо

Самые интересные события 14-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре

22 ноября 2022, 11:20 | Обновлено 22 ноября 2022, 11:25
395
1
Матч осени в пользу Днепра-1, подарок Скрипнику, победа Динамо
СК Днепр-1

Один матч в туре не был сыгран: поединок «Рух» – «Черноморец» перенесен на позже. В главной игре осени – «Днепр-1» - «Шахтер» - волевую победу одержали днепряне и укрепили свое лидерство. Очередной «куражный» матч от «Зари»: луганчане разгромили крепкую «Александрию». «Ворскла» в день рождения Скрипника преподнесла своему тренеру подарок в виде победы. Выиграло и «Динамо» - в непростом поединке против «Вереса».

Дубль тура

Первыми забитыми мячами за «Зарю» отличился бывший защитник сборной Украины и «Шахтера» Бутко. Сначала Богдан завершил проход левым флангом точным ударом фактически в пустые ворота, а во втором случае забил дальним ударом после розыгрыша углового. Это первый дубль в карьере Бутко.

Голы тура

Булеца забил очень красивый гол в ворота «Александрии»: такие мячи редкость не только в УПЛ, но и в более «продвинутых» лигах. На 68-й минуте игры Данченко с правого фланга сделал навесную передачу в центр вратарской площади, но защитник вынес мяч к линии штрафной. Там его Булеца принял на грудь и слету отправил мяч в верхний левый угол ворот. Без малейших шансов для вратаря.

Похожий гол был забит и в матче «Ингулец» – «Львов». На последней минуте первого тайма мяч по высокой траектории был доставлен в штрафную площадь львовян, откуда его подальше вынес головой защитник. Однако первым на подборе оказался Марусич, который слету вонзил мяч под перекладину. Благодаря этому голу «Ингулец» одержал первую победу под руководством Бартуловича. И покинул последнее место в таблице, переместив туда именно «Львов».

Штрафной тура

«Александрия» в матче против «Зари» сумела забить гол престижа. Гол получился на славу. Рыбалка точно пробил со штрафного метров с тридцати: крученый мяч обогнул стенку и влетел в нижний угол ворот Мацапуры. Отчаянный бросок вратаря лишь прибавил красоты эпизоду.

Матч тура


СК Днепр-1

Встреча главных на данном этапе претендентов на чемпионство – «Днепра-1» и «Шахтера» - была настоящим противостоянием за шесть очков. И весьма принципиальным событием для обоих главных тренеров, ведь нынешний наставник «горняков» Йовичевич в прошлом сезоне возглавлял именно «днепрян», а лучшие футбольные годы нынешнего тренера «Днепра-1» Кучера прошли именно в «Шахтере». Поединок не изобиловал множеством опасных моментов, однако был очень напряженным. «Горняки» первыми открыли счет – после сольного прохода Мудрика и ошибки Валефа. Но номинальные хозяева быстро восстановили равновесие: после отличной комбинации забил Пихаленок. А победную точку в игре поставил лучший на данный момент форвард УПЛ Довбык. Заслуженная победа «Днепра-1», который в чемпионской гонке отрывается от преследователей.

Комбинация тура

«Днепр-1» в матче против «Шахтера» отыгрался после блестящей комбинации, которую начали два центральных защитника – Сарапий и Адамюк. Далее Довбык протащил мяч правым флангом, и на самом краю лицевой линии отдал пяткой передачу на Гуцуляка. Тот в одно касание переправил мяч на Пихаленка, и Александр пробил точно в угол ворот Трубина. Попав еще и между ног Бондарю.

Слова тура

Главный тренер «Шахтера» Игор Йовичевич после поражения от «Днепра-1» отдал должное сопернику, но считает, что вся борьба за чемпионство еще впереди: «Был принципиальный матч в туре, а также для меня лично. «Днепр-1» показал, что у них мощная команда, но у нас все лучшее еще впереди. Поздравляю «Днепр-1» с победой, по счету заслужили, забили два гола, но игра была боевая. У соперника много габаритных игроков, которые готовы вести борьбу. Нужно отдать им должное. Мы хотели больше контролировать мяч, а вышло так, что пространство переиграло мяч. Они воспользовались пространством, сыграли через Довбыка, который решает исход».

Подарок тура

День рождения – не обязательно грустный праздник. В день игры против «Колоса» наставнику «Ворсклы» Виктору Скрипнику исполнилось 53 года. И подопечные сумели преподнести своему наставнику подарок в виде победы. Игра получилась равной, и наиболее справедливым ее исходом была бы ничья, но полтавчане оказались более фартовыми. Или, все же, это их главный тренер более фартовый?

Наставник тура

«Металлист» на матч против «Миная» в качестве наставника вывел бывший рулевой закарпатской команды, а ныне спортивный директор харьковского клуба Василий Кобин. Почему именно спортдир руководил действиями футболистов на поле, а не тренерский дуэт Ратий-Призетко, так и осталось загадкой. Впрочем, такое ноу-хау «Металлисту» не помогло: он проиграл 0:1.

Стадион тура

После освобождения ВСУ Херсона и бегство рашистов на левый берег Днепра, «Кривбассу» разрешили проводить домашние поединки в Кривом Рогу. И матч против «Металлиста 1925» подопечные Юрия Вернидуба провели дома – на стадионе «Горняк». Однако возвращение в родные пенаты для криворожской команды оказалось неудачным: она проиграла.

Автогол тура

Классный мяч забил форвард «Кривбасса» Дебелко в игре против «Металлиста 1925». Однако не в ворота соперника, а в свои. Получилось действительно эффектно: Габелок навесил со штрафного, а Роман точно пробил головой в девятку ворот. То ли дождь помешал сориентироваться, то ли еще что-то…

Погода тура

При такой погоде, как во время встречи «Верес» – «Динамо», лучше сидеть дома. На протяжении практически всего поединка шел ледяной дождь. А температура воздуха – в пределах нуля. Особо в футбол не поиграешь. Но матч, как известно, состоится в любую погоду. И он состоялся. И получился весьма интересным. А Цыганков порадовал отличным забитым мячом, который позволил динамовцам одержать непростую победу. И закрепиться в топ-четверке.

К слову, гол стал 100-м для Виктора Цыганкова в карьере. Он стал 17-м «сотником» украинских клубов за года независимости.

Символическая сборная тура: Бандура - Бутко, Адамюк, Пердута – Пихаленок, Мудрик, Гуцуляк, Булеца, Цыганков – Довбык, Марусич.

По теме:
Лидеры и ничьи, Монзуль и арбуз, Лавриненко и отставка
Второй хет-трик Довбика, победы Динамо, Шахтера и аутсайдеров
Крупные победы Шахтера, Вереса, и Динамо, волевая победа Днепра-1
статьи обзор тура УПЛ эксклюзив
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Валерий Василенко
Валерий Василенко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 ноября
Футбол | 22 ноября 2022, 07:45 2
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 ноября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 ноября

Важные события во всех видах спорта

Цифры и факты. Важнейшие события 14-го тура УПЛ
Футбол | 22 ноября 2022, 11:07 0
Цифры и факты. Важнейшие события 14-го тура УПЛ
Цифры и факты. Важнейшие события 14-го тура УПЛ

Sport.ua собрал самые важные события тура в статистическом разрезе

ФОТО. Дарья Билодид сделала пикантное фото в пустыне
Футбол | 21.11.2022, 13:13
ФОТО. Дарья Билодид сделала пикантное фото в пустыне
ФОТО. Дарья Билодид сделала пикантное фото в пустыне
Покорители пика Клозе. 6 бомбардиров, которые могут переписать историю ЧМ
Футбол | 22.11.2022, 10:05
Покорители пика Клозе. 6 бомбардиров, которые могут переписать историю ЧМ
Покорители пика Клозе. 6 бомбардиров, которые могут переписать историю ЧМ
ФОТО. Жена Усика в коротком платье прогулялась по пляжу в ветренную погоду
Бокс | 21.11.2022, 11:53
ФОТО. Жена Усика в коротком платье прогулялась по пляжу в ветренную погоду
ФОТО. Жена Усика в коротком платье прогулялась по пляжу в ветренную погоду
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Александр Чернов
Странно что главный тренер кротов после матча говорил о Днепре постоянно .Почему он не говорит о той команде которую тренирует ? Ведь у шахтера явные проблемы с организацией игры .нет никакого рисунка .Не видел чтобы тренеры на прессухах ничего не говорили о своем клубе
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украинские морпехи сбежали из плена оккупантов
Украинские морпехи сбежали из плена оккупантов
20.11.2022, 18:55 2
Война
Англия – Иран – 6:2. Разгром на старте турнира. Видео голов и обзор матча
Англия – Иран – 6:2. Разгром на старте турнира. Видео голов и обзор матча
21.11.2022, 17:55 5
Футбол
У Роналду появились два варианта продолжения карьеры
У Роналду появились два варианта продолжения карьеры
20.11.2022, 13:11 2
Футбол
Он непобедимый. Джокович выиграл шестой трофей на Итоговом турнире АТР
Он непобедимый. Джокович выиграл шестой трофей на Итоговом турнире АТР
20.11.2022, 21:47 1
Теннис
ФОТО. Как Эннер Валенсия с женой поддержали Украину
ФОТО. Как Эннер Валенсия с женой поддержали Украину
21.11.2022, 07:21 6
Футбол
ФИФА требует от сборной Бельгии изменить выездную форму
ФИФА требует от сборной Бельгии изменить выездную форму
21.11.2022, 19:25 6
Футбол
​​​​​​​Беленюк написал заявление о выходе из состава членов НОК
​​​​​​​Беленюк написал заявление о выходе из состава членов НОК
21.11.2022, 18:59 6
Другие виды
ФОТО. Шикарная фигура. Огненное селфи Марты Костюк
ФОТО. Шикарная фигура. Огненное селфи Марты Костюк
21.11.2022, 17:50 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности