Матч осени в пользу Днепра-1, подарок Скрипнику, победа Динамо

Один матч в туре не был сыгран: поединок «Рух» – «Черноморец» перенесен на позже. В главной игре осени – «Днепр-1» - «Шахтер» - волевую победу одержали днепряне и укрепили свое лидерство. Очередной «куражный» матч от «Зари»: луганчане разгромили крепкую «Александрию». «Ворскла» в день рождения Скрипника преподнесла своему тренеру подарок в виде победы. Выиграло и «Динамо» - в непростом поединке против «Вереса».

Дубль тура

Первыми забитыми мячами за «Зарю» отличился бывший защитник сборной Украины и «Шахтера» Бутко. Сначала Богдан завершил проход левым флангом точным ударом фактически в пустые ворота, а во втором случае забил дальним ударом после розыгрыша углового. Это первый дубль в карьере Бутко.

Голы тура

Булеца забил очень красивый гол в ворота «Александрии»: такие мячи редкость не только в УПЛ, но и в более «продвинутых» лигах. На 68-й минуте игры Данченко с правого фланга сделал навесную передачу в центр вратарской площади, но защитник вынес мяч к линии штрафной. Там его Булеца принял на грудь и слету отправил мяч в верхний левый угол ворот. Без малейших шансов для вратаря.

Похожий гол был забит и в матче «Ингулец» – «Львов». На последней минуте первого тайма мяч по высокой траектории был доставлен в штрафную площадь львовян, откуда его подальше вынес головой защитник. Однако первым на подборе оказался Марусич, который слету вонзил мяч под перекладину. Благодаря этому голу «Ингулец» одержал первую победу под руководством Бартуловича. И покинул последнее место в таблице, переместив туда именно «Львов».

Штрафной тура

«Александрия» в матче против «Зари» сумела забить гол престижа. Гол получился на славу. Рыбалка точно пробил со штрафного метров с тридцати: крученый мяч обогнул стенку и влетел в нижний угол ворот Мацапуры. Отчаянный бросок вратаря лишь прибавил красоты эпизоду.

Матч тура



СК Днепр-1

Встреча главных на данном этапе претендентов на чемпионство – «Днепра-1» и «Шахтера» - была настоящим противостоянием за шесть очков. И весьма принципиальным событием для обоих главных тренеров, ведь нынешний наставник «горняков» Йовичевич в прошлом сезоне возглавлял именно «днепрян», а лучшие футбольные годы нынешнего тренера «Днепра-1» Кучера прошли именно в «Шахтере». Поединок не изобиловал множеством опасных моментов, однако был очень напряженным. «Горняки» первыми открыли счет – после сольного прохода Мудрика и ошибки Валефа. Но номинальные хозяева быстро восстановили равновесие: после отличной комбинации забил Пихаленок. А победную точку в игре поставил лучший на данный момент форвард УПЛ Довбык. Заслуженная победа «Днепра-1», который в чемпионской гонке отрывается от преследователей.

Комбинация тура

«Днепр-1» в матче против «Шахтера» отыгрался после блестящей комбинации, которую начали два центральных защитника – Сарапий и Адамюк. Далее Довбык протащил мяч правым флангом, и на самом краю лицевой линии отдал пяткой передачу на Гуцуляка. Тот в одно касание переправил мяч на Пихаленка, и Александр пробил точно в угол ворот Трубина. Попав еще и между ног Бондарю.

Слова тура

Главный тренер «Шахтера» Игор Йовичевич после поражения от «Днепра-1» отдал должное сопернику, но считает, что вся борьба за чемпионство еще впереди: «Был принципиальный матч в туре, а также для меня лично. «Днепр-1» показал, что у них мощная команда, но у нас все лучшее еще впереди. Поздравляю «Днепр-1» с победой, по счету заслужили, забили два гола, но игра была боевая. У соперника много габаритных игроков, которые готовы вести борьбу. Нужно отдать им должное. Мы хотели больше контролировать мяч, а вышло так, что пространство переиграло мяч. Они воспользовались пространством, сыграли через Довбыка, который решает исход».

Подарок тура

День рождения – не обязательно грустный праздник. В день игры против «Колоса» наставнику «Ворсклы» Виктору Скрипнику исполнилось 53 года. И подопечные сумели преподнести своему наставнику подарок в виде победы. Игра получилась равной, и наиболее справедливым ее исходом была бы ничья, но полтавчане оказались более фартовыми. Или, все же, это их главный тренер более фартовый?

Наставник тура

«Металлист» на матч против «Миная» в качестве наставника вывел бывший рулевой закарпатской команды, а ныне спортивный директор харьковского клуба Василий Кобин. Почему именно спортдир руководил действиями футболистов на поле, а не тренерский дуэт Ратий-Призетко, так и осталось загадкой. Впрочем, такое ноу-хау «Металлисту» не помогло: он проиграл 0:1.

Стадион тура

После освобождения ВСУ Херсона и бегство рашистов на левый берег Днепра, «Кривбассу» разрешили проводить домашние поединки в Кривом Рогу. И матч против «Металлиста 1925» подопечные Юрия Вернидуба провели дома – на стадионе «Горняк». Однако возвращение в родные пенаты для криворожской команды оказалось неудачным: она проиграла.

Автогол тура

Классный мяч забил форвард «Кривбасса» Дебелко в игре против «Металлиста 1925». Однако не в ворота соперника, а в свои. Получилось действительно эффектно: Габелок навесил со штрафного, а Роман точно пробил головой в девятку ворот. То ли дождь помешал сориентироваться, то ли еще что-то…

Погода тура

При такой погоде, как во время встречи «Верес» – «Динамо», лучше сидеть дома. На протяжении практически всего поединка шел ледяной дождь. А температура воздуха – в пределах нуля. Особо в футбол не поиграешь. Но матч, как известно, состоится в любую погоду. И он состоялся. И получился весьма интересным. А Цыганков порадовал отличным забитым мячом, который позволил динамовцам одержать непростую победу. И закрепиться в топ-четверке.

К слову, гол стал 100-м для Виктора Цыганкова в карьере. Он стал 17-м «сотником» украинских клубов за года независимости.

Символическая сборная тура: Бандура - Бутко, Адамюк, Пердута – Пихаленок, Мудрик, Гуцуляк, Булеца, Цыганков – Довбык, Марусич.