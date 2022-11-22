Евгений КРАСНИКОВ: «У Кучера было спокойствие, оно передалось ребятам»

Спортивный директор «Днепра-1» Евгений Красников прокомментировал победу над донецким «Шахтером» (2:1) в матче 14-го тура украинской Премьер-лиги.

«Мне кажется, счет по игре. «Шахтер» – очень сильная команда. Подготовились. У тренера было спокойствие, оно передалось ребятам. Мы приехали сюда побеждать «Шахтер». Команда идет на первом месте. Бесспорно, у них группа талантливых футболистов. Играть было, конечно, тяжело. Тем более первый гол, Мудрик есть Мудрик. Жора Судаков сильно играл, сзади Бондарь. Но я считаю, что счет по игре», - сказал Красников.