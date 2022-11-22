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Украина. Премьер лига
22 ноября 2022, 11:16 | Обновлено 22 ноября 2022, 11:29
156
0

Евгений КРАСНИКОВ: «У Кучера было спокойствие, оно передалось ребятам»

Спортдиректор «Днепра-1» – о победе над «Шахтером»

22 ноября 2022, 11:16 | Обновлено 22 ноября 2022, 11:29
156
0
Евгений КРАСНИКОВ: «У Кучера было спокойствие, оно передалось ребятам»
ФК Металлист. Евгений Красников

Спортивный директор «Днепра-1» Евгений Красников прокомментировал победу над донецким «Шахтером» (2:1) в матче 14-го тура украинской Премьер-лиги.

«Мне кажется, счет по игре. «Шахтер» – очень сильная команда. Подготовились. У тренера было спокойствие, оно передалось ребятам. Мы приехали сюда побеждать «Шахтер». Команда идет на первом месте. Бесспорно, у них группа талантливых футболистов. Играть было, конечно, тяжело. Тем более первый гол, Мудрик есть Мудрик. Жора Судаков сильно играл, сзади Бондарь. Но я считаю, что счет по игре», - сказал Красников.

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Источник FootballHub
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