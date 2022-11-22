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Чемпионат мира
22 ноября 2022, 11:12 | Обновлено 22 ноября 2022, 11:18
528
0

Аргентина – Саудовская Аравия. Месси и Лаутаро начинают в основе

Стали известны стартовые составы команд на матч

22 ноября 2022, 11:12 | Обновлено 22 ноября 2022, 11:18
528
0
Аргентина – Саудовская Аравия. Месси и Лаутаро начинают в основе
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 22 ноября сборная Аргентины в первом туре ЧМ-2022 сыграет с Саудовской Аравией. Начало матча – в 12:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

Аргентина: Эмилиано Мартинес – Тальяфико, Ромеро, Отаменди, Молина – Паредес, Де Пауль – Месси, Ди Мария, Гомес – Лаутаро Мартинес

Саудовская Аравия: Аловаис – Альбулайхи, Абдулхамид, Альшахрани, Альтамбакти – Альмалки, Альдавсари, Альшехри, Канно – Альфараж, Альбрикан

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Источник ФИФА
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