Аргентина – Саудовская Аравия. Месси и Лаутаро начинают в основе

Сегодня, 22 ноября сборная Аргентины в первом туре ЧМ-2022 сыграет с Саудовской Аравией. Начало матча – в 12:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

Аргентина: Эмилиано Мартинес – Тальяфико, Ромеро, Отаменди, Молина – Паредес, Де Пауль – Месси, Ди Мария, Гомес – Лаутаро Мартинес

Саудовская Аравия: Аловаис – Альбулайхи, Абдулхамид, Альшахрани, Альтамбакти – Альмалки, Альдавсари, Альшехри, Канно – Альфараж, Альбрикан