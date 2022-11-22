Чемпионат мира22 ноября 2022, 11:12 | Обновлено 22 ноября 2022, 11:18
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Аргентина – Саудовская Аравия. Месси и Лаутаро начинают в основе
Стали известны стартовые составы команд на матч
22 ноября 2022, 11:12 | Обновлено 22 ноября 2022, 11:18
528
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Сегодня, 22 ноября сборная Аргентины в первом туре ЧМ-2022 сыграет с Саудовской Аравией. Начало матча – в 12:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
Аргентина: Эмилиано Мартинес – Тальяфико, Ромеро, Отаменди, Молина – Паредес, Де Пауль – Месси, Ди Мария, Гомес – Лаутаро Мартинес
Саудовская Аравия: Аловаис – Альбулайхи, Абдулхамид, Альшахрани, Альтамбакти – Альмалки, Альдавсари, Альшехри, Канно – Альфараж, Альбрикан
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