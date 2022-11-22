Тренер Польши: «Левандовски взял в Катар повязку Шевченко»

Главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич рассказал о том, что капитан команды Роберт Левандовски взял с собой в Катар капитанскую повязку, которую ему передал Андрей Шевченко:

«Левандовски будет играть в капитанской цветовой повязке Польши. Это было решено сразу, что с такой повязкой будет играть. Роберт говорил Шевченко, что возьмет повязку с собой в Катар, она здесь в отеле, но будет играть в польских цветах. Были ли запреты от ФИФА? Не знаю, не знаю».

Ранее Левандовски заявил, что ЧМ-2022 не станет последним для него.