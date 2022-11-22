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Чемпионат мира
22 ноября 2022, 10:51 |
688
1

Тренер Польши: «Левандовски взял в Катар повязку Шевченко»

Чеслав Михневич – о капитане своей команды

22 ноября 2022, 10:51 |
688
1
Тренер Польши: «Левандовски взял в Катар повязку Шевченко»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич рассказал о том, что капитан команды Роберт Левандовски взял с собой в Катар капитанскую повязку, которую ему передал Андрей Шевченко:

«Левандовски будет играть в капитанской цветовой повязке Польши. Это было решено сразу, что с такой повязкой будет играть. Роберт говорил Шевченко, что возьмет повязку с собой в Катар, она здесь в отеле, но будет играть в польских цветах. Были ли запреты от ФИФА? Не знаю, не знаю».

Ранее Левандовски заявил, что ЧМ-2022 не станет последним для него.

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Чеслав Михневич сборная Польши по футболу ЧМ-2022 по футболу Роберт Левандовски Андрей Шевченко
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Источник Суспильне спорт
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Комментарии 1
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Александр Чернов
Левандовски супер игрок и супер человек .Первый сказал когда ещё Россию не отстраняли вначале войны что Польша не при каких условиях не будет играть стыковые матчи с россией даже если Польшу дисквалифицируют 
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