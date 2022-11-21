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Чемпионат мира
21 ноября 2022, 14:10 | Обновлено 21 ноября 2022, 14:39
404
0

Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Это не последний мой чемпионат мира»

Нападающий сборной Польши намерен выступить на Мундиале и в 2026 году

21 ноября 2022, 14:10 | Обновлено 21 ноября 2022, 14:39
404
0
Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Это не последний мой чемпионат мира»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

34-летний форвард национальной сборной Польши Роберт Левандовски заявил, что Мундиаль в Катаре не станет для него последним чемпионатом мира.

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«Последний чемпионат мира? Я не думаю, что это будет мой последний чемпионат мира. Я хочу сыграть в следующем», - сказал Левандовски.

На групповом этапе турнира полякам предстоит встретиться с командами Аргентины, Саудовской Аравии и Мексики

Свой первый матч на чемпионате мира Польша проведет завтра, 22 ноября, против Мексики. Встреча начнется в 18:00 по Киеву.

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Роберт Левандовски ЧМ-2022 по футболу сборная Польши по футболу
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Источник The Guardian
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