Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Это не последний мой чемпионат мира»

34-летний форвард национальной сборной Польши Роберт Левандовски заявил, что Мундиаль в Катаре не станет для него последним чемпионатом мира.

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«Последний чемпионат мира? Я не думаю, что это будет мой последний чемпионат мира. Я хочу сыграть в следующем», - сказал Левандовски.

На групповом этапе турнира полякам предстоит встретиться с командами Аргентины, Саудовской Аравии и Мексики

Свой первый матч на чемпионате мира Польша проведет завтра, 22 ноября, против Мексики. Встреча начнется в 18:00 по Киеву.

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