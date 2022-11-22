Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Инфантино – полный неадекват»

Известный украинский экс-защитник Артем Федецкий поделился своим мнением по поводу президента ФИФА Джанни Инфантино:

«Хочется сказать, Джанни – ты дебил или нет? Остановим ли войну на месяц? То есть давайте вот в этот месяц мирные люди будут гибнуть, а как будет чемпионат мира, то не будем стрелять, пусть люди поживут, а потом снова продолжим.

Это полный неадекват. Я понимаю по его словам только одно – это продажный человек, который за деньги продал бы любому свою жалкую душу, пожалуй, и дьяволу. Не нужно обращать на них внимание».