Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Инфантино – полный неадекват»
Украинский экс-футболист – о президенте ФИФА
Известный украинский экс-защитник Артем Федецкий поделился своим мнением по поводу президента ФИФА Джанни Инфантино:
«Хочется сказать, Джанни – ты дебил или нет? Остановим ли войну на месяц? То есть давайте вот в этот месяц мирные люди будут гибнуть, а как будет чемпионат мира, то не будем стрелять, пусть люди поживут, а потом снова продолжим.
Это полный неадекват. Я понимаю по его словам только одно – это продажный человек, который за деньги продал бы любому свою жалкую душу, пожалуй, и дьяволу. Не нужно обращать на них внимание».
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