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  4. Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Инфантино – полный неадекват»
Чемпионат мира
22 ноября 2022, 10:31 |
1245
1

Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Инфантино – полный неадекват»

Украинский экс-футболист – о президенте ФИФА

22 ноября 2022, 10:31 |
1245
1
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Инфантино – полный неадекват»
ФК Карпаты Львов. Артем Федецкий

Известный украинский экс-защитник Артем Федецкий поделился своим мнением по поводу президента ФИФА Джанни Инфантино:

«Хочется сказать, Джанни – ты дебил или нет? Остановим ли войну на месяц? То есть давайте вот в этот месяц мирные люди будут гибнуть, а как будет чемпионат мира, то не будем стрелять, пусть люди поживут, а потом снова продолжим.

Это полный неадекват. Я понимаю по его словам только одно – это продажный человек, который за деньги продал бы любому свою жалкую душу, пожалуй, и дьяволу. Не нужно обращать на них внимание».

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Артем Федецкий Джанни Инфантино ФИФА ЧМ-2022 по футболу российско-украинская война
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Источник Sportarena
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