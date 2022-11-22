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Испания
22 ноября 2022, 10:30 | Обновлено 22 ноября 2022, 10:40
37
1

Атлетико готов отпустить Фелиша в аренду

«Матрасники» намерены расстаться с форвардом, однако покупателей нет

22 ноября 2022, 10:30 | Обновлено 22 ноября 2022, 10:40
37
1
Атлетико готов отпустить Фелиша в аренду
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Фелиш

Мадридский «Атлетико» не получал предложений по трансферу португальского нападающего Жоау Фелиша. «Матрасники» готовы расстаться с форвардом, однако потенциальных покупателей отпугивает ценник 23-летнего игрока.

Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро. В связи с этим руководство испанского топ-клуба готово отпустить Жоау в аренду.

В нынешнем сезоне Фелиш принял участие в 12 матчах Ла Лиги, отметившись тремя забитыми мячами и тремя голевыми передачами. Его трудовое соглашение с мадридским клубом рассчитано до середины 2026 года.

Напомним, в 2019 году «Атлетико» заплатил «Бенфике» за Фелиша 127 млн евро.

Ранее «Атлетико» установил историческое антидостижение в Лиге чемпионов.

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Атлетико Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги Жоау Фелиш
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Источник AS
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Andr_Egor
125 миллионов... Куда они улетели...
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