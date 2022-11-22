Атлетико готов отпустить Фелиша в аренду

Мадридский «Атлетико» не получал предложений по трансферу португальского нападающего Жоау Фелиша. «Матрасники» готовы расстаться с форвардом, однако потенциальных покупателей отпугивает ценник 23-летнего игрока.

Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро. В связи с этим руководство испанского топ-клуба готово отпустить Жоау в аренду.

В нынешнем сезоне Фелиш принял участие в 12 матчах Ла Лиги, отметившись тремя забитыми мячами и тремя голевыми передачами. Его трудовое соглашение с мадридским клубом рассчитано до середины 2026 года.

Напомним, в 2019 году «Атлетико» заплатил «Бенфике» за Фелиша 127 млн евро.

Ранее «Атлетико» установил историческое антидостижение в Лиге чемпионов.