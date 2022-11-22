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Чемпионат мира
22 ноября 2022, 09:54 | Обновлено 22 ноября 2022, 10:01
103
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Уругвай – Южная Корея

Поединок состоится в четверг, 24 ноября

22 ноября 2022, 09:54 | Обновлено 22 ноября 2022, 10:01
103
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Уругвай – Южная Корея
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 24 ноября, состоится матч группового раунда чемпионата мира, в котором встретятся национальные сборные Бельгии и Канады.

Поединок состоится на стадионе «Эдьюкейшн сити» в Эр-Райяне. Начало матча в 15:00 по киевскому времени.

В Украине поединок будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Уругвай – Южная Корея.

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Источник Sport.ua
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