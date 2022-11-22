В три раза выше, чем в ЛЧ. Стали известны гонорары судей ЧМ-2022

Испанское издание As рассказало о том, сколько зарабатывают судьи на нынешнем чемпионате мира-2022. Суммы оказались очень внушительными: в три раза выше, чем в Лиге чемпионов.

Каждый главный арбитр получит за сам факт участия в ЧМ-2022 по 70 тысяч долларов. За один матч группового этапа – по 3 тысячи долларов, за поединок плей-офф – 10 тысяч.

У лайнсменов и резервных арбитров гонорары скромнее: 25 тысяч за участие в чемпионате мира, 2500 долларов за матч группового этапа и 5 тысяч за матч плей-офф. Для арбитров VAR ставка – 3 и 5 тысяч за матчи группового этапа и плей-офф соответственно.

Суммарно в ЧМ-2022 примут участие 36 главных арбитров, 69 лайнсменов и 24 судьи VAR.

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