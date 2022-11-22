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Молодежные турниры
22 ноября 2022, 09:24 |
122
0

Украинская молодежка проведет спарринг с Италией весной

Об этом сообщил наставник команды Руслан Ротань

22 ноября 2022, 09:24 |
122
0
Украинская молодежка проведет спарринг с Италией весной
УАФ. Руслан Ротань

Главный тренер молодежной сборной Украины U-21 Руслан Ротань рассказал о том, что весной следующего года команда проведет товарищеский матч против молодежной сборной Италии:

«На 27 марта есть предварительная договоренность о выездном спарринге с итальянцами. Относительно второго матча идут переговоры, где-то в районе Нового года определимся с соперником», – сказал Ротань.

Вчера Украина сыграла вничью 1:1 с Грузией U-21 в товарищеском матче.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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