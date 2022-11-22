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  4. Джейми КАРРАГЕР: «На ЧМ-2022 слишком много времени тратится впустую»
Чемпионат мира
22 ноября 2022, 09:14 | Обновлено 22 ноября 2022, 09:15
821
0

Джейми КАРРАГЕР: «На ЧМ-2022 слишком много времени тратится впустую»

Легендарный защитник – о компенсированном времени в Катаре

22 ноября 2022, 09:14 | Обновлено 22 ноября 2022, 09:15
821
0
Джейми КАРРАГЕР: «На ЧМ-2022 слишком много времени тратится впустую»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейми Каррагер

Бывший защитник сборной Англии и «Ливерпуля», а в данный момент футбольный эксперт на британском телевидении Джейми Каррагер высказался о большом количестве добавленного времени в играх чемпионата мира 2022.

«Наслаждаюсь количеством игрового времени, которое решили добавлять в матчах Мундиаля. Могу сказать, что слишком много времени тратится впустую», - написал Каррагер в социальных сетях.

Напомним, что во вчерашнем матче первого тура между сборными Англии и Ирана рефери компенсировал 24 минуты. Поединок завершился разгромной победой команды Гарета Саутгейта со счетом 6:2.

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Джейми Каррагер ЧМ-2022 по футболу
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Источник Sport.ua
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