Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мемфис ДЕПАЙ: «Постараемся сыграть лучше в следующем матче»
Чемпионат мира
22 ноября 2022, 08:55 | Обновлено 22 ноября 2022, 08:58
290
0

Мемфис ДЕПАЙ: «Постараемся сыграть лучше в следующем матче»

Форвард сборной Нидерландов – о победе над Сенегалом

22 ноября 2022, 08:55 | Обновлено 22 ноября 2022, 08:58
290
0
Мемфис ДЕПАЙ: «Постараемся сыграть лучше в следующем матче»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мемфис Депай

Лидер сборной Нидерландов Мемфис Депай прокомментировал победу над национальной командой Сенегала (2:0) в матче первого тура группового раунда чемпионата мира 2022.

«Рад, что смог помочь команде победить. В следующем матче постараемся сыграть лучше. Игра Гакпо? Рад за него. Этот парень настоящий работяга. Надеюсь, его ждет успешная карьера. В следующим матчах у него будет много моментов, чтобы забить еще», - сказал Депай.

В следующем матче сборная Нидерландов встретится с командой Эквадора. Поединок состоится в пятницу, 25 ноября.

По теме:
Уругвай – Южная Корея. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
В три раза выше, чем в ЛЧ. Стали известны гонорары судей ЧМ-2022
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Уругвай – Южная Корея
Мемфис Депай ЧМ-2022 по футболу сборная Сенегала по футболу сборная Нидерландов по футболу Сенегал - Нидерланды
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФИФА
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Англия – Иран – 6:2. Разгром на старте турнира. Видео голов и обзор матча
Футбол | 21 ноября 2022, 17:55 5
Англия – Иран – 6:2. Разгром на старте турнира. Видео голов и обзор матча
Англия – Иран – 6:2. Разгром на старте турнира. Видео голов и обзор матча

У Англии забили Беллингем, Стерлинг, Рэшфорд, Грилиш и дважды Сака

ФОТО. Дарья Билодид сделала пикантное фото в пустыне
Футбол | 21 ноября 2022, 13:13 1
ФОТО. Дарья Билодид сделала пикантное фото в пустыне
ФОТО. Дарья Билодид сделала пикантное фото в пустыне

Украинская дзюдоистка поделилась отпускным снимком

Он забил первый гол. Известен лучший игрок матча Сенегал – Нидерланды
Футбол | 21.11.2022, 21:15
Он забил первый гол. Известен лучший игрок матча Сенегал – Нидерланды
Он забил первый гол. Известен лучший игрок матча Сенегал – Нидерланды
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 ноября
Футбол | 22.11.2022, 07:45
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 ноября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 ноября
​​​​​​​Беленюк написал заявление о выходе из состава членов НОК
Другие виды | 21.11.2022, 18:59
​​​​​​​Беленюк написал заявление о выходе из состава членов НОК
​​​​​​​Беленюк написал заявление о выходе из состава членов НОК
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Герои на все времена. Лучшие бомбардиры в истории чемпионатов мира
Герои на все времена. Лучшие бомбардиры в истории чемпионатов мира
20.11.2022, 11:46 6
Футбол
ВИДЕО. Отомстил за мопеды! Как украинский гигант Крыкля нокаутировал иранца
ВИДЕО. Отомстил за мопеды! Как украинский гигант Крыкля нокаутировал иранца
21.11.2022, 18:23 3
MMA
Экс-легионер Динамо: «23 февраля Суркис сказал, что войны не будет»
Экс-легионер Динамо: «23 февраля Суркис сказал, что войны не будет»
20.11.2022, 16:02 9
Футбол
ФОТО. Как Эннер Валенсия с женой поддержали Украину
ФОТО. Как Эннер Валенсия с женой поддержали Украину
21.11.2022, 07:21 6
Футбол
ФОТО. Мудрик и Бондарь смеялись во время минуты молчания
ФОТО. Мудрик и Бондарь смеялись во время минуты молчания
20.11.2022, 19:25 49
Футбол
ФОТО. Шикарная фигура. Огненное селфи Марты Костюк
ФОТО. Шикарная фигура. Огненное селфи Марты Костюк
21.11.2022, 17:50 1
Теннис
Бывший чемпион мира: «Льюис побил бы Фьюри и нокаутировал его»
Бывший чемпион мира: «Льюис побил бы Фьюри и нокаутировал его»
21.11.2022, 08:40 5
Бокс
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
22.11.2022, 07:00
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности