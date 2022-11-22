Мемфис ДЕПАЙ: «Постараемся сыграть лучше в следующем матче»
Форвард сборной Нидерландов – о победе над Сенегалом
Лидер сборной Нидерландов Мемфис Депай прокомментировал победу над национальной командой Сенегала (2:0) в матче первого тура группового раунда чемпионата мира 2022.
«Рад, что смог помочь команде победить. В следующем матче постараемся сыграть лучше. Игра Гакпо? Рад за него. Этот парень настоящий работяга. Надеюсь, его ждет успешная карьера. В следующим матчах у него будет много моментов, чтобы забить еще», - сказал Депай.
В следующем матче сборная Нидерландов встретится с командой Эквадора. Поединок состоится в пятницу, 25 ноября.
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