Тимоти ВЕА: «Жаль, что мой гол не стал победным»

Форвард сборной США Тимоти Веа, являющийся сыном президента Либерии Джорджа Веа, прокомментировал ничью с национальной командой Уэльса (1:1) в первом туре группового раунда чемпионата мира 2022.

22-летний футболист «Лилля» вывел свою команду вперед на 36-й минуте, а на 82-й Гарет Бэйл сравнял счет.

«Очень рад, что забил в первом матче на чемпионате мира, однако, конечно, я бы предпочёл, чтобы мой гол стал победным. Обидно терять очки, но мы должны сосредоточиться на подготовке к следующему матчу», – сказал Веа.