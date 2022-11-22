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Чемпионат мира
22 ноября 2022, 08:36 | Обновлено 22 ноября 2022, 08:43
178
0

Тимоти ВЕА: «Жаль, что мой гол не стал победным»

Нападающий сборной США – о ничьей с Уэльсом

22 ноября 2022, 08:36 | Обновлено 22 ноября 2022, 08:43
178
0
Тимоти ВЕА: «Жаль, что мой гол не стал победным»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тимоти Веа

Форвард сборной США Тимоти Веа, являющийся сыном президента Либерии Джорджа Веа, прокомментировал ничью с национальной командой Уэльса (1:1) в первом туре группового раунда чемпионата мира 2022.

22-летний футболист «Лилля» вывел свою команду вперед на 36-й минуте, а на 82-й Гарет Бэйл сравнял счет.

«Очень рад, что забил в первом матче на чемпионате мира, однако, конечно, я бы предпочёл, чтобы мой гол стал победным. Обидно терять очки, но мы должны сосредоточиться на подготовке к следующему матчу», – сказал Веа.

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Источник RAI Sport
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