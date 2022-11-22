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Чемпионат мира
22 ноября 2022, 07:58 | Обновлено 22 ноября 2022, 08:02
78
0

Дидье ДЕШАМ: «Варан в полном порядке. Он готов сыграть»

Наставник сборной Франции заявил о полном восстановлении центрального защитника

22 ноября 2022, 07:58 | Обновлено 22 ноября 2022, 08:02
78
0
Дидье ДЕШАМ: «Варан в полном порядке. Он готов сыграть»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Варан

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам во время общения с журналистами заявил о полном восстановлении центрального защитника Рафаэля Варана.

«Варан в полном порядке. Он готов сыграть в стартовом матче чемпионата мира – 2022», - сказал Дешам.

В первом туре группового этапа Мундиаля «трехцветные» встретятся с национальной командой Австралии.

Поединок пройдет сегодня, 22 ноября, и начнется в 21:00 по Киеву. В другом матче этого квартета сыграют сборные Дании и Туниса.

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Дидье Дешам Рафаэль Варан ЧМ-2022 по футболу сборная Франции по футболу
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Источник Eurosport
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